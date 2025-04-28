МОН пропонує надати відстрочку від мобілізації для педагогів позашкільної освіти

Міністерство освіти і науки України ініціювало надання права на відстрочення від призову під час мобілізації для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти державної та комунальної форми власності, які працюють за пріоритетними напрямами.

Про це йдеться на сайті МОН.

До таких напрямків віднесли науково-технічні, дослідницько-експериментальні, військово-патріотичні та еколого-натуралістичні.

Відповідну пропозицію внесено до проєкту закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти". Її ухвалено на засіданні уряду, найближчим часом документ буде подано на розгляд Верховної Ради.

Як пояснив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, позашкільна освіта у зазначених сферах має ключове значення для розвитку технологічного, наукового та економічного потенціалу України.

"Залучення молоді до STEM-освіти, наукової та інженерної діяльності, а також виховання громадянської позиції — стратегічне завдання держави, що потребує підтримки професійного кадрового складу у сфері позашкілля", — наголосив міністр.

Зазначається, що для уникнення зловживань право на відстрочку поширюватиметься лише на педагогів, які станом на 1 січня 2025 року працюють за основним місцем роботи і продовжують виконувати свої обов’язки.

Нагадаємо, з 1 квітня усі бронювання, які були оформлені за старими правилами, втратять чинність. Продовжити бронювання своїх фахівців після цієї дати зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог.