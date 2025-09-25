Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,41

+0,03

EUR

48,66

--0,14

Наличный курс:

USD

41,47

41,40

EUR

48,99

48,79

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Медики в зонах боевых действий и возможных боевых действий получат до 40 тыс. грн зарплаты

врач
Как правительство поддерживает медиков в прифронтовых регионах / Depositphotos

Правительство повысило зарплаты медицинским работникам, работающим в зонах активных боевых действий и на территориях возможных конфликтов. В частности врачи будут получать до 40 тыс. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Как правительство поддерживает медиков?

"Повышаем зарплаты для медиков на территориях активных и возможных боевых действий. В частности, это касается Никополя, который находится под постоянными обстрелами россиян", - заявила Свириденко.

Для тех, кто работает в зонах боевых действий:

  • врачи - 40 тыс. грн;
  • средний медперсонал – 27 тыс. грн;
  • младший медперсонал – 18 тыс. грн.

В регионах с потенциальной угрозой боевых действий зарплаты составят соответственно 28 тыс. грн для врачей, 18 тыс. грн для среднего медперсонала и 9 тыс. грн для младшего.

Ранее Даниил Гетманцев анонсировал масштабную программу поддержки для прифронтовых регионов .

Автор:
Ольга Опенько