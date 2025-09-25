Медики в зонах боевых действий и возможных боевых действий получат до 40 тыс. грн зарплаты

Правительство повысило зарплаты медицинским работникам, работающим в зонах активных боевых действий и на территориях возможных конфликтов. В частности врачи будут получать до 40 тыс. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Как правительство поддерживает медиков?

"Повышаем зарплаты для медиков на территориях активных и возможных боевых действий. В частности, это касается Никополя, который находится под постоянными обстрелами россиян", - заявила Свириденко.

Для тех, кто работает в зонах боевых действий:

врачи - 40 тыс. грн;

средний медперсонал – 27 тыс. грн;

младший медперсонал – 18 тыс. грн.

В регионах с потенциальной угрозой боевых действий зарплаты составят соответственно 28 тыс. грн для врачей, 18 тыс. грн для среднего медперсонала и 9 тыс. грн для младшего.

