Медики в зонах боевых действий и возможных боевых действий получат до 40 тыс. грн зарплаты
Правительство повысило зарплаты медицинским работникам, работающим в зонах активных боевых действий и на территориях возможных конфликтов. В частности врачи будут получать до 40 тыс. грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.
Как правительство поддерживает медиков?
"Повышаем зарплаты для медиков на территориях активных и возможных боевых действий. В частности, это касается Никополя, который находится под постоянными обстрелами россиян", - заявила Свириденко.
Для тех, кто работает в зонах боевых действий:
- врачи - 40 тыс. грн;
- средний медперсонал – 27 тыс. грн;
- младший медперсонал – 18 тыс. грн.
В регионах с потенциальной угрозой боевых действий зарплаты составят соответственно 28 тыс. грн для врачей, 18 тыс. грн для среднего медперсонала и 9 тыс. грн для младшего.
Ранее Даниил Гетманцев анонсировал масштабную программу поддержки для прифронтовых регионов .