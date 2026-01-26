"Скринінг здоров’я 40+": перші запрошення у "Дії" почнуть надходити з 31 січня

Запуск програми “Скринінг здоров’я 40+” розпочнеться 31 січня. Перші запрошення у застосунку “Дія” отримають українці та українки, народжені на початку року.

Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Що відомо про програму?

"Готуємося до запуску "Скринінгу здоровʼя 40+". Запрошення на скринінг у Дії почнуть надходити українцям та українкам уже 31 січня. Найперші запрошення отримають люди, які народилися в перших числах року. Уже близько 1 мільйона таких громадян отримали в Дії інформацію про програму", - повідомила вона.

До програми "Скринінг здоров’я 40+" вже долучилися понад 640 медичних закладів по всій країні. Йдеться про лікарні, які відповідають встановленим вимогам щодо кваліфікації фахівців, наявності необхідного обладнання та якості надання медичних послуг. Перелік закладів, де можна пройти обстеження, постійно оновлюється та доступний на офіційному сайті програми.

Скринінг дає можливість українцям віком від 40 років безоплатно пройти базове медичне обстеження та на ранніх етапах виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і порушення психічного здоров’я. Усі необхідні обстеження можна буде пройти швидко та в одному медзакладі - без окремих візитів до сімейного лікаря та без оформлення направлень.

У період повномасштабної війни така модель обстеження є особливо актуальною, адже дозволяє подбати про здоров’я навіть за умов обмеженого часу та доступу до медичних послуг.

Як долучитися до програми:

Сповіщення в "Дії". Через 30 днів після вашого дня народження у 2026 році в застосунку "Дія" з’явиться повідомлення із запрошенням до участі в програмі.

Після підтвердження участі 2 000 грн, які можна використати виключно на проходження Скринінгу здоров’я 40+, автоматично зараховуються на "Дія.Картку" протягом кількох днів. Участь без застосунку "Дія". Ті, хто не користується "Дією", можуть через 30 днів після дня народження відкрити спеціальну картку в банку та звернутися до ЦНАПу. Там допоможуть оформити участь у програмі та вказати рахунок для зарахування коштів.

"Держава продовжує працювати над тим, щоб підтримувати своїх громадян і створювати умови для збереження здоров’я та добробуту - навіть у найскладніші часи", - підсумувала Свириденко.

Що передбачає скринінг

Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що скринінг здоров’я включає:

анкетування учасника скринінгів здоров’я та стандартизовану оцінку ризиків (зокрема серцево-судинний ризик, ризик цукрового діабету 2 типу, вживання тютюну та алкоголю, рівень тривоги і депресії);

фізикальне обстеження, що охоплює вимірювання артеріального тиску (зокрема за потреби домашній або добовий моніторинг артеріального тиску), частоти серцевих скорочень із оцінкою ритму пульсу, антропометрію (маса тіла, зріст, індекс маси тіла, окружність талії), збір скарг і клінічних симптомів;

лабораторні дослідження, зокрема ліпідограму, глікований гемоглобін (HbA1c), та за показаннями вимірювання показників функції нирок (креатинін із розрахунком швидкості клубочкової фільтрації, альбумін/креатинін сечі) та електролітів (натрій, калій);

інструментальні обстеження за показаннями, зокрема електрокардіографію та добовий/домашній моніторинг артеріального тиску;

індивідуальне профілактичне консультування з наданням рекомендацій щодо змін способу життя (харчування, фізична активність, контроль маси тіла, відмова від тютюну та зменшення вживання алкоголю);

оформлення в разі потреби електронних направлень до лікарів-спеціалістів для подальшої діагностики та лікування за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

супровід після проведення скринінгу здоров’я учасника скринінгів здоров’я, включно з дистанційним зв’язком, використанням засобів та методів телемедицини для уточнення плану дій у груп високого ризику, контролем виконання направлень та внесенням усіх результатів до електронної системи охорони здоров’я.

Обстеження можна буде пройти в державних, комунальних і приватних медичних установах, незалежно від місця реєстрації.

Всього на програму національного скринінгу 40+ в держбюджеті на 2026 рік передбачено 10 млрд грн.

Раніше уряд ухвалив порядок реалізації програми "Скринінг здоров’я 40+", що має забезпечити раннє виявлення ключових причин зниження тривалості й якості життя українців.