Понад 6 тисяч українців уже пройшли "скринінг здоров’я", ще 133 тисячі подали заявки

Програмою "Скринінг здоров’я" вже скористалися понад 6400 українців віком від 40 років. Ще понад 133 тисячі громадян подали заявки через застосунок “Дія” або офлайн через центри надання адміністративних послуг. Учасникам програми вже виплачено понад 220 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, яка провела нараду з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком щодо реалізації ключових медичних програм.

За словами Свириденко, серед пріоритетів – доступність ліків, розвиток скринінгу здоров’я для українців та енергетична автономність медичних закладів.

Скринінг доступний у більш ніж 1700 медичних закладах і передбачає перевірку серцево-судинних ризиків, діабету та ментального здоров’я.

Також уряд розширює доступ до медикаментів. Із наступного тижня безрецептурні ліки почнуть продавати на автозаправних станціях. Наразі видано 15 ліцензій, ще 43 заявки перебувають на розгляді. Контроль за дотриманням вимог здійснює Держлікслужба.

Крім того, програма "Доступні ліки" у 2026 році вже охопила понад 1,5 млн пацієнтів. Із квітня до переліку буде додано ще 37 препаратів. Загальний бюджет програми становить 8,7 млрд грн.

Окрему увагу під час наради приділили енергетичній автономності медичних закладів. Понад 250 лікарень уже оснащені сонячними панелями, ще близько 300 планують обладнати до кінця року. Також уряд готує пілотний проєкт із встановлення акумуляторів для лікарень, насамперед у прифронтових регіонах.

Зауважимо, станом на кінець лютого вже було нараховано 108 млн грн на рахунки для 54 тисяч українців, які зареєструвалися на проходження обстеження у рамках національної програми “Скринінг здоровʼя 40+”.