Украина увеличила импорт электромобилей вдвое: из каких стран везут
Согласно данным Госстата, с января по август 2025 г. в Украину было импортировано 61,7 тыс. легковых электромобилей (BEV). Это на 52% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром" .
Отмечается, что общая таможенная стоимость этих авто составила около $1,27 млрд.
Из этого количества новыми были 14,1 тыс. автомобилей. (+26%), а 47,6 тыс. – подержанные (+62%).
Общая таможенная стоимость новых электромобилей составила $363,5 млн, а импорт подержанных электромобилей стоил $906,3 млн.
Откуда везут
По данным аналитиков, львиная доля новых электромобилей (92%) была завезена из Китая.
На втором месте – Япония (3%), а на третьем – Германия (2%).
Лидером по поставкам подержанных электромобилей стали США (40%).
Второй результат у Кореи – 16%, а третий у Германии – 15%.
Заметим, в сентябре 2025 года наиболее популярной новой легковушкой в Украине впервые стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx — украинцы приобрели 432 таких авто.
Спрос на электромобили в Украине растет каждый год. Рост цен на топливо, развитие зарядной инфраструктуры и экологическое сознание побуждают все больше водителей выбирать именно электромобиль. В 2025 году украинский рынок электрокаров показывает интересные тренды: доминируют проверенные бренды, но появляются и новые модели с привлекательными характеристиками. Какие именно авто выбирают украинцы и почему читайте в материале Delo.ua.