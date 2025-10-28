Украина увеличила импорт электромобилей вдвое: из каких стран везут

Согласно данным Госстата, с января по август 2025 г. в Украину было импортировано 61,7 тыс. легковых электромобилей (BEV). Это на 52% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром" .

Отмечается, что общая таможенная стоимость этих авто составила около $1,27 млрд.

Из этого количества новыми были 14,1 тыс. автомобилей. (+26%), а 47,6 тыс. – подержанные (+62%).

Общая таможенная стоимость новых электромобилей составила $363,5 млн, а импорт подержанных электромобилей стоил $906,3 млн.

Откуда везут

По данным аналитиков, львиная доля новых электромобилей (92%) была завезена из Китая.

На втором месте – Япония (3%), а на третьем – Германия (2%).

Лидером по поставкам подержанных электромобилей стали США (40%).

Второй результат у Кореи – 16%, а третий у Германии – 15%.

Заметим, в сентябре 2025 года наиболее популярной новой легковушкой в Украине впервые стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx — украинцы приобрели 432 таких авто.

