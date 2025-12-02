Українці придбали рекордну кількість нових авто у листопаді: найпопулярніші марки

Протягом листопада українці купили близько 8,3 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою маркою місяця стала китайська BYD.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, ринок нових авто у листопаді продемонстрував рекордний результат за останні 14 місяців. Так, українці придбали на 58% більше авто, ніж у листопаді 2024 року. Відносно жовтня 2025 року попит на нові авто зріс на 6%.

В "Укравтопромі" зауважують, що найпопулярнішою маркою місяця знов стала китайська BYD.

Топ-10 марок листопада:

BYD - 1615 од.; Toyota - 859 од.; Volkswagen - 798 од.; Renault - 577 од.; Skoda - 561 од.; Zeekr - 397 од.; Hyundai - 363 од.; Honda - 341 од.; BMW - 239 од.; Audi - 239 од.

Бестселером місяця став Renault Duster.

Аналітики повідомляють, що всього з початку року в країні було реалізовано 68,9 тис. нових легковиків, що на 7,5% більше ніж торік.

Нагадаємо, у жовтні українці придбали 7,8 тис. нових легкових авто. Найпопулярнішим на українському ринку став китайський бренд BYD.

У жовтні 2025 року найпопулярнішим новим легковиком в Україні став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx — українці купили 441 таких авто.