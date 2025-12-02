- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Українці придбали рекордну кількість нових авто у листопаді: найпопулярніші марки
Протягом листопада українці купили близько 8,3 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою маркою місяця стала китайська BYD.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, ринок нових авто у листопаді продемонстрував рекордний результат за останні 14 місяців. Так, українці придбали на 58% більше авто, ніж у листопаді 2024 року. Відносно жовтня 2025 року попит на нові авто зріс на 6%.
В "Укравтопромі" зауважують, що найпопулярнішою маркою місяця знов стала китайська BYD.
Топ-10 марок листопада:
- BYD - 1615 од.;
- Toyota - 859 од.;
- Volkswagen - 798 од.;
- Renault - 577 од.;
- Skoda - 561 од.;
- Zeekr - 397 од.;
- Hyundai - 363 од.;
- Honda - 341 од.;
- BMW - 239 од.;
- Audi - 239 од.
Бестселером місяця став Renault Duster.
Аналітики повідомляють, що всього з початку року в країні було реалізовано 68,9 тис. нових легковиків, що на 7,5% більше ніж торік.
Нагадаємо, у жовтні українці придбали 7,8 тис. нових легкових авто. Найпопулярнішим на українському ринку став китайський бренд BYD.
У жовтні 2025 року найпопулярнішим новим легковиком в Україні став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx — українці купили 441 таких авто.