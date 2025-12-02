Запланована подія 2

Українці придбали рекордну кількість нових авто у листопаді: найпопулярніші марки

Найпопулярнішою маркою місяця знов стала китайська BYD. / Укравтопром

Протягом листопада українці купили близько 8,3 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою маркою місяця стала китайська BYD.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається,  ринок нових авто у листопаді продемонстрував рекордний результат за останні 14 місяців. Так, українці придбали на 58% більше авто, ніж у листопаді 2024 року. Відносно жовтня 2025 року попит на нові авто зріс на 6%.

В "Укравтопромі" зауважують, що найпопулярнішою маркою місяця знов стала китайська BYD.

 Топ-10 марок листопада:

  1. BYD - 1615 од.;
  2. Toyota - 859 од.;
  3. Volkswagen - 798 од.;
  4. Renault - 577 од.;
  5. Skoda - 561 од.;
  6. Zeekr - 397 од.;
  7. Hyundai - 363 од.;
  8. Honda - 341 од.; 
  9. BMW - 239 од.;
  10. Audi - 239 од.

Бестселером місяця став Renault Duster.

Аналітики повідомляють, що всього з початку року в країні було реалізовано 68,9 тис. нових легковиків, що на 7,5% більше ніж торік.

Нагадаємо, у  жовтні українці придбали   7,8 тис. нових легкових авто. Найпопулярнішим на українському ринку став китайський бренд BYD.

У жовтні 2025 року найпопулярнішим новим легковиком в Україні  став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx — українці купили 441 таких авто.

Автор:
Світлана Манько