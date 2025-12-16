Запланована подія 2

Новости
Электрический переворот: электромобили заняли наибольшую долю рынка, сдвинув бензиновые авто

электромобиль
В Украине стремительно растет рынок BEV / Depositphotos

В ноябре в Украине на рынке новых авто электромобили с долей продаж 40,9% с огромным отрывом обошли бензиновые легковушки (26,8%).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Института исследования авторынка".

Ноябрьская статистика распределения рынка по типу топлива/питания показывает четкую поляризацию. Предпочтения украинцев кардинально отличаются в зависимости от того, где они покупают авто: на внутреннем рынке, заказывают из-за границы или выбирают в автосалоне.

Если внутренние перепродажи показывают стабильность вкусов, то сегмент новых автомобилей пережил реальную трансформацию.

Электрический переворот: бензин больше не №1

По итогам ноября электромобили заняли наибольшую долю рынка, сдвинув многолетнего лидера — бензиновые авто — на вторую строчку.

Покупатели так спешили успеть до возврата НДС, что "забыли" даже о гибридах - их доля тоже упала.

Доля дизеля среди новых авто также продолжает сокращаться, превращаясь в нишевое предложение.

А вот на внутреннем рынке подержанных автомобилей до сих пор лидерство удерживают бензин, дизель и ГБО.

В сегменте "свежепригнанных" машин структура начинает меняться. Хотя   бензиновые авто   все еще удерживают первенство, их доля заметно сокращается. То же касается и дизеля, популярность которого в импорте постепенно снижается.

Главным драйвером перемен стали   электромобили . Их доля в импорте существенно выросла. Фактически, каждое третье подержанное авто, которое въехало в Украину в ноябре, было электрическим.

Добавим, ноябрь 2025 стал рекордным для рынка новых электромобилей в Украине. Впервые за всю историю наблюдений месячные продажи превысили отметку в 3000 автомобилей.

Автор:
Светлана Манько