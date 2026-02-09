Украина стабильно держит статус страны подержанных авто: почти полмиллиона завезли за год

Около полумиллиона авто завезли из-за границы в Украину в 2025 году. Это на 17% больше, чем в 2024 году, однако все еще на треть меньше, чем до начала полномасштабной войны. Средний возраст ввозимых автомобилей составляет 9 лет. Каждое пятое ввезенное транспортное средство было зарегистрировано в Киеве, а каждое четвертое авто, пересекшее границу, было электрическим, что даже больше, чем количество импортированных дизельных автомобилей. Марка Volkswagen сохраняет статус лидера, а Tesla Model Y удержит первенство среди моделей авто .

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Почти полмиллиона авто завезли в Украину в 2025 году

Отмечается, что 444860 транспортных средств импортировали в Украину в прошлом году. Это на 17% больше, чем в 2024 году, Однако все еще на треть меньше, чем в 2021 году.

Украина остается рынком подержанных авто: свыше 70% импорта в прошлом году — это самое авто с пробегом. Средний возраст ввозимого транспорта за год не изменился: 9 лет. К сравнению, в 2021 году средний возраст нововвезенных автомобилей был 11 лет.

На этом фоне встречались и настоящие автомобильные раритеты: от мопеда Honda Monkey 1967 года до классического Chevrolet Corvette 1971 года. Даже у электросегмента есть свои «ветераны»: старейший электромобиль, Peugeot iOn, уже 15 лет.

Моторные предпочтения

Накануне возврата налогов на ввоз электроавто, такие машины имели большой спрос — это каждое четвертое авто, пересекшее границу в прошлом году. Электрички даже обошли по популярности дизельные машины: 109309 электрокаров против 94014 дизельных.

Однако лидерство все равно по бензиновым авто: 195 059 транспортных средств.

Стоит отметить, что из 504 люксовых авто, подпавших под налог на роскошь, половина тоже была электрическими.

Самые популярные марки

По данным аналитиков, наиболее запрошенной маркой авто стал Volkswagen, в то же время Tesla Model Y стала самым популярным импортированным автомобилем года.

Впрочем, стоит отметить, что Volkswagen лидирует в 20 областях. Исключением стала Одесская область, где лидерство неожиданно взял BMW, в Черниговской и Донецкой Renault, а в Херсонской области лидером стал Spark.

Если же смотреть исключительно на электромобили, здесь картина еще более однозначная — Tesla стала брендом № 1 в 22 регионах страны, уступив только Закарпатской области Volkswagen и Сумской — китайскому BYD.

Статистика по регионам

В "Опендатаботе" сообщают, что почти каждое пятое ввезенное транспортное средство было зарегистрировано в столице: 80 425 авто.

Львовщина удерживает второе место - 51 730 автомобилей. В пятерку лидеров также вошли Киевщина (28179), Днепропетровщина (26311) и Ровенщина (23608).

Напомним, в течение 2025 года украинский автопарк пополнился более 274 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.