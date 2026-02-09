Україна стабільно тримає статус країни вживаних авто: майже пів мільйона завезли за рік

Майже півмільйона авто завезли з-за кордону в Україну у 2025 році. Це на 17% більше, ніж у 2024-му, проте все ще на третину менше, ніж до початку повномасштабної війни. Середній вік ввезених авто складає 9 років. Кожен п'ятий ввезений транспортний засіб був зареєстрований у Києві, а кожне четверте авто, яке перетнуло кордон, було електричним, що навіть більше, ніж кількість імпортованих дизельних автівок. Марка Volkswagen зберігає статус лідера, а Tesla Model Y утримає першість серед моделей авто.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Майже пів мільйона авто завезли в Україну у 2025 році

Зазначається, що 444 860 транспортних засобів імпортували в Україну торік. Це на 17% більше, ніж у 2024-му, проте все ще на третину менше, ніж у 2021 році.

Україна залишається ринком вживаних авто: понад 70% імпорту торік — це саме авто з пробігом. Середній вік ввезеного транспорту за рік не змінився: 9 років. До порівняння, у 2021 середній вік нововвезених автівок був 11 років.

На цьому тлі траплялися й справжні автомобільні раритети: від мопеда Honda Monkey 1967 року до класичного Chevrolet Corvette 1971 року. Навіть електросегмент має своїх «ветеранів»: найстарішому електромобілю, Peugeot iOn, уже 15 років.

Моторні вподобання

Напередодні повернення податків на ввезення електроавто, такі машини мали неабиякий попит — це кожне четверте авто, яке перетнуло кордон торік. Електрички навіть обійшли за популярністю дизельні машини: 109 309 електрокарів проти 94 014 дизельних.

Проте лідерство все одно за бензиновими авто: 195 059 транспортних засобів.

Варто зазначити, що з 504 люксових авто, які підпали під податок на розкіш, половина теж була електричними.

Найпопулярніші марки

За даними аналітиків, найбільш запитаною маркою авто став Volkswagen, водночас Tesla Model Y стала найпопулярнішою імпортованою автівкою року.

Втім варто зазначити, що Volkswagen лідирує у 20 областях. Винятками стала Одеська область, де лідерство несподівано взяв BMW, у Чернігівській та Донецькій — Renault, а в Херсонській області лідером став Spark.

Якщо ж дивитися виключно на електромобілі, тут картина ще однозначніша — Tesla стала брендом № 1 у 22 регіонах країни, поступившись лише в Закарпатській області Volkswagen та у Сумській — китайському BYD.

Статистика по регіонам

В "Опендатабот" повідомляють, що майже кожен п’ятий ввезений транспортний засіб був зареєстрований у столиці: 80 425 авто.

Львівщина утримує друге місце — 51 730 автівок. До п’ятірки лідерів також увійшли Київщина (28 179), Дніпропетровщина (26 311) та Рівненщина (23 608).

Нагадаємо, упродовж 2025 року український автопарк поповнився більш ніж274 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.