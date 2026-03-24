Податок на розкіш: власники елітних авто сплатили понад 61 млн грн

авто
Податкові надходження від елітних автівок зросли на 8,7 млн грн / Depositphotos

За перші два місяці 2026 року до бюджету надійшло 61,2 млн грн транспортного податку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Показник зріс на 16,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що у грошовому еквіваленті становить додаткові 8,7 млн грн.

Регіональні лідери за обсягом надходжень

Найбільшу частку надходжень забезпечила столиця — київські автовласники сплатили 18 млн грн, що становить майже третину від загальної суми по країні.

Окрім Києва, найвищі показники сплати податку на дорогі автівки зафіксовані у:

  • Дніпропетровській (5,9 млн грн); 
  • Львівській (5,2 млн грн);
  • Київській (4,5 млн грн) областях.

Ці регіони традиційно залишаються лідерами за концентрацією автомобілів преміумсегмента, що підпадають під дію чинного законодавства.

Про транспортний податок

Транспортний податок – це річний податок, який сплачують власники окремих категорій легкових автомобілів.

Його надходження спрямовуються до місцевих бюджетів і використовуються громадами для фінансування місцевих потреб: ремонт доріг, освітлення вулиць, благоустрій, громадська інфраструктура.

Платниками є власники легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше 5 років, та середньоринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат (у 2026 році – понад 3,2 млн грн).

Річна ставка податку фіксована – 25 000 грн за кожен автомобіль.

Фізичні особи отримують податкове повідомлення-рішення від ДПС і мають сплатити податок протягом 60 днів з дня його отримання.

Юридичні особи обчислюють податок самостійно і сплачують його щокварталу рівними частинами.

Нагадаємо, за 5 місяців 2025 року власники елітних автомобілів вже сплатили 95,3 млн грн транспортного податку. Це на 2,5 млн грн більше, ніж у минулому році. 

Автор:
Тетяна Бесараб