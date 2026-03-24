Податок на розкіш: власники елітних авто сплатили понад 61 млн грн

За перші два місяці 2026 року до бюджету надійшло 61,2 млн грн транспортного податку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Показник зріс на 16,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що у грошовому еквіваленті становить додаткові 8,7 млн грн.

Регіональні лідери за обсягом надходжень

Найбільшу частку надходжень забезпечила столиця — київські автовласники сплатили 18 млн грн, що становить майже третину від загальної суми по країні.

Окрім Києва, найвищі показники сплати податку на дорогі автівки зафіксовані у:

Дніпропетровській (5,9 млн грн);

Львівській (5,2 млн грн);

Київській (4,5 млн грн) областях.

Ці регіони традиційно залишаються лідерами за концентрацією автомобілів преміумсегмента, що підпадають під дію чинного законодавства.

Про транспортний податок

Транспортний податок – це річний податок, який сплачують власники окремих категорій легкових автомобілів.

Його надходження спрямовуються до місцевих бюджетів і використовуються громадами для фінансування місцевих потреб: ремонт доріг, освітлення вулиць, благоустрій, громадська інфраструктура.

Платниками є власники легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше 5 років, та середньоринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат (у 2026 році – понад 3,2 млн грн).

Річна ставка податку фіксована – 25 000 грн за кожен автомобіль.

Фізичні особи отримують податкове повідомлення-рішення від ДПС і мають сплатити податок протягом 60 днів з дня його отримання.

Юридичні особи обчислюють податок самостійно і сплачують його щокварталу рівними частинами.

Нагадаємо, за 5 місяців 2025 року власники елітних автомобілів вже сплатили 95,3 млн грн транспортного податку. Це на 2,5 млн грн більше, ніж у минулому році.