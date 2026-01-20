Транспортний податок 2025: скільки сплатили власники люксових авто до місцевих бюджетів

Місцеві громади України отримали суттєве поповнення бюджетів завдяки власникам дорогих автомобілів. За підсумками 2025 року збори від транспортного податку сягнули 249,8 млн грн, що демонструє впевнену динаміку зростання.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Порівняно з попереднім 2024 роком, обсяг надходжень збільшився на 13,7%. У грошовому еквіваленті це означає, що скарбниці громад отримали на 30 млн гривень більше, ніж роком раніше.

Рейтинг регіонів-лідерів

Традиційно найбільша концентрація платників транспортного податку зафіксована у великих обласних центрах та столичному регіоні.

ТОП-4 регіони за обсягами сплати:

м. Київ — абсолютний лідер із показником 74,1 млн грн. Дніпропетровська область — 24,9 млн грн. Одеська область — 20,9 млн грн. Київська область — 18,5 млн грн.

Сумарно ці чотири регіони забезпечують понад половину всіх надходжень транспортного податку в країні.

Про транспортний податок

Транспортний податок – це річний податок, який сплачують власники окремих категорій легкових автомобілів. Його надходження спрямовуються до місцевих бюджетів і використовуються громадами для фінансування місцевих потреб: ремонт доріг, освітлення вулиць, благоустрій, громадська інфраструктура.

Платниками є власники легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше 5 років, та середньоринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат (у 2025 році – це 3 млн грн).

Річна ставка податку фіксована – 25 000 грн за кожен автомобіль.

Фізичні особи отримують податкове повідомлення-рішення від ДПС і мають сплатити податок протягом 60 днів з дня його отримання.

Юридичні особи обчислюють податок самостійно і сплачують його щокварталу рівними частинами.

Нагадаємо, за 5 місяців 2025 року власники елітних автомобілів вже сплатили 95,3 млн грн транспортного податку. Це на 2,5 млн грн більше, ніж у минулому році.