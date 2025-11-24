Транспортний податок: місцеві бюджети отримали понад 200 мільйонів від власників "елітних" авто

Протягом січня – жовтня 2025 року до місцевих бюджетів України надійшло 200,4 млн грн транспортного податку. Цей показник на 2,6% (або 5,1 млн грн) перевищує суму, сплачену за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.

Із загальної суми надходжень 97,8 млн грн перерахували фізичні особи, а 102,6 млн грн – юридичні особи.

Найбільші суми отримали бюджети таких регіонів:

Києва – 60,2 млн грн;

Дніпропетровщини – 18,9 млн грн;

Одещини – 15,8 млн грн;

Київщини – 14,6 млн грн.

Про транспортний податок

Транспортний податок – це річний податок, який сплачують власники окремих категорій легкових автомобілів. Його надходження спрямовуються до місцевих бюджетів і використовуються громадами для фінансування місцевих потреб: ремонт доріг, освітлення вулиць, благоустрій, громадська інфраструктура.

Хто і скільки сплачує

Платниками є власники легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше 5 років, та середньоринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат (у 2025 році – це 3 млн грн).

Перелік автомобілів, що підлягають оподаткуванню, щорічно формує Міністерство економіки та публікує на своєму сайті. На 2025 рік до нього включено 1362 моделі таких марок, як Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Land Rover, Lexus, Porsche, Rolls-Royce, Toyota та інші.

Річна ставка податку фіксована – 25 000 грн за кожен автомобіль.

Фізичні особи отримують податкове повідомлення-рішення від ДПС і мають сплатити податок протягом 60 днів з дня його отримання.

Юридичні особи обчислюють податок самостійно і сплачують його щокварталу рівними частинами.

Нагадаємо, за 5 місяців 2025 року власники елітних автомобілів вже сплатили 95,3 млн грн транспортного податку. Це на 2,5 млн грн більше, ніж у минулому році.