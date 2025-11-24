Транспортный налог: местные бюджеты получили более 200 миллионов владельцев "элитных" авто

В январе-октябре 2025 года в местные бюджеты Украины поступило 200,4 млн грн транспортного налога. Этот показатель на 2,6% (или 5,1 млн. грн.) превышает сумму, уплаченную за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

Из общей суммы поступлений 97,8 млн. грн. перечислили физические лица, а 102,6 млн грн. – юридические лица.

Самые большие суммы получили бюджеты таких регионов:

Киева – 60,2 млн грн;

Днепропетровщины – 18,9 млн грн;

Одесщины – 15,8 млн грн;

Киевщины – 14,6 млн грн.

О транспортном налоге

Транспортный налог – это годовой налог, уплачиваемый владельцами отдельных категорий легковых автомобилей. Его поступления направляются в местные бюджеты и используются общинами для финансирования местных нужд: ремонт дорог, освещение улиц, благоустройство, общественная инфраструктура.

Кто и сколько платит

Плательщиками являются владельцы легковых автомобилей, с года выпуска которых прошло не более 5 лет и среднерыночная стоимость которых превышает 375 минимальных зарплат (в 2025 году – это 3 млн грн).

Перечень подлежащих налогообложению автомобилей ежегодно формирует Министерство экономики и публикует на своем сайте. В 2025 году в него включены 1362 модели таких марок, как Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Land Rover, Lexus, Porsche, Rolls-Royce, Toyota и другие.

Годовая ставка налога фиксирована – 25 000 грн. за каждый автомобиль.

Физические лица получают налоговое уведомление-решение от ГНС и должны уплатить налог в течение 60 дней со дня его получения.

Юридические лица исчисляют налог самостоятельно и уплачивают его ежеквартально равными частями.

Напомним, за 5 месяцев 2025 года владельцы элитных автомобилей уже уплатили 95,3 млн грн транспортного налога. Это на 2,5 млн грн больше, чем в прошлом.