Транспортный налог 2025: сколько уплатили владельцы люксовых авто в местные бюджеты

Местные общины Украины получили существенное пополнение бюджетов благодаря владельцам дорогих автомобилей. По итогам 2025 года сборы от транспортного налога составили 249,8 млн грн, что демонстрирует уверенную динамику роста.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

По сравнению с предыдущим 2024 годом объем поступлений увеличился на 13,7%. В денежном эквиваленте это означает, что казны общин получили на 30 млн гривен больше, чем годом ранее.

Рейтинг регионов-лидеров

Традиционно самая большая концентрация плательщиков транспортного налога зафиксирована в крупных областных центрах и столичном регионе.

ТОП-4 региона по объемам уплаты:

г. Киев - абсолютный лидер с показателем 74,1 млн грн . Днепропетровская область - 24,9 млн грн . Одесская область - 20,9 млн грн . Киевская область - 18,5 млн грн .

Суммарно эти четыре региона обеспечивают более половины всех поступлений транспортного налога в стране.

О транспортном налоге

Транспортный налог – это годовой налог, уплачиваемый владельцами отдельных категорий легковых автомобилей. Его поступления направляются в местные бюджеты и используются общинами для финансирования местных нужд: ремонт дорог, освещение улиц, благоустройство, общественная инфраструктура.

Плательщиками являются владельцы легковых автомобилей, с года выпуска которых прошло не более 5 лет и среднерыночная стоимость которых превышает 375 минимальных зарплат (в 2025 году – это 3 млн грн).

Годовая ставка налога фиксирована – 25 000 грн. за каждый автомобиль.

Физические лица получают налоговое уведомление-решение от ГНС и должны уплатить налог в течение 60 дней со дня его получения.

Юридические лица исчисляют налог самостоятельно и уплачивают его ежеквартально равными частями.

Напомним, за 5 месяцев 2025 года владельцы элитных автомобилей уже уплатили 95,3 млн грн транспортного налога. Это на 2,5 млн грн больше, чем в прошлом.