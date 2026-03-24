Налог на роскошь: владельцы элитных авто заплатили более 61 млн грн

За первые два месяца 2026 года в бюджет поступило 61,2 млн грн транспортного налога.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Показатель вырос на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что в денежном эквиваленте составляет дополнительные 8,7 млн грн.

Региональные лидеры по объему поступлений

Наибольшую часть поступлений обеспечила столица — киевские автовладельцы уплатили 18 млн грн, что составляет почти треть от общей суммы по стране.

Кроме Киева, самые высокие показатели уплаты налога на дорогие автомобили зафиксированы в:

Днепропетровской (5,9 млн. грн);

Львовской (5,2 млн. грн);

Киевской (4,5 млн. грн) областях.

Эти регионы традиционно остаются лидерами по концентрации автомобилей премиумсегмента, подпадающих под действие действующего законодательства.

О транспортном налоге

Транспортный налог – это годовой налог, уплачиваемый владельцами отдельных категорий легковых автомобилей.

Его поступления направляются в местные бюджеты и используются общинами для финансирования местных нужд: ремонт дорог, освещение улиц, благоустройство, общественная инфраструктура.

Плательщиками являются владельцы легковых автомобилей, с года выпуска которых прошло не более 5 лет, и среднерыночная стоимость которых превышает 375 минимальных зарплат (в 2026 году – более 3,2 млн. грн.).

Годовая ставка налога фиксирована – 25 000 грн. за каждый автомобиль.

Физические лица получают налоговое уведомление-решение от ГНС и должны уплатить налог в течение 60 дней со дня его получения.

Юридические лица исчисляют налог самостоятельно и уплачивают его ежеквартально равными частями.

Напомним, за 5 месяцев 2025 года владельцы элитных автомобилей уже уплатили 95,3 млн грн транспортного налога. Это на 2,5 млн грн больше, чем в прошлом.