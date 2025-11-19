Запланована подія 2

Свириденко обсудила с миссией МВФ новую Программу расширенного финансирования на следующие четыре года

В Киеве прошла важная встреча команды правительства и НБУ с миссией Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Гевином Греем. Ключевым вопросом стало обсуждение новой Программы расширенного финансирования на период 2026-2029 годов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

Она отметила, что эта программа критически необходима для "поддержки макрофинансовой стабильности нашего государства в условиях полномасштабного вторжения".

"Сообщили о плане действий правительства по перезагрузке системы управления в энергетической отрасли, в частности запуск конкурса на новый состав наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" и начало аудита компании", — отметила глава правительства.

Украинская сторона сообщила миссии МВФ, что в плановом режиме проводятся конкурсы у всех ключевых государственных предприятий сферы энергетики.

Также во время встречи стороны обсудили проект госбюджета Украины на следующий год, принятие которого необходимо в контексте утверждения новой Программы расширенного финансирования.

" Вместе с партнерами из МВФ выразили надежду, что голосование за документ состоится не позднее 2 декабря. Должны сделать все необходимое, чтобы обеспечить должное финансирование оборонных и социальных потребностей государства уже с начала 1 квартала 2026 года", - отметила Свириденко.

Напомним, ранее сообщалось, что МВФ предлагает Украине новую программу финансирования на около $8 млрд . Как отметила председатель комитета ВР по бюджету Роксолана Подласа , хотя эта сумма ниже ожидаемой и необходимой, одобрение программы МВФ является решающим условием для привлечения средств от других международных партнеров, включая репарационный кредит.

Татьяна Ковальчук