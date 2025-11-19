Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,09

+0,03

EUR

48,79

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,19

42,13

EUR

49,07

48,91

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Свириденко обговорила з місією МВФ нову Програму розширеного фінансування на наступні чотири роки

Юлія Свириденко, місія МВФ, зустріч
Юлія Свириденко обговорила з місією МВФ нову Програму розширеного фінансування / Юлія Свириденко

У Києві відбулася важлива зустріч команди уряду та НБУ з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Гевіном Греєм. Ключовим питанням стало обговорення нової Програми розширеного фінансування на період 2026–2029 років. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що ця програма є критично необхідною для "підтримки макрофінансової стабільності нашої держави в умовах повномасштабного вторгнення".

"Повідомили про план дій уряду для перезавантаження системи управління в енергетичній галузі, зокрема запуск конкурсу на новий склад наглядової ради НАЕК "Енергоатом" та початок аудиту компанії", — зазначила глава уряду.

Українська сторона повідомила місії МВФ, що в плановому режимі проводяться конкурси в усіх ключових державних підприємств сфери енергетики.

Також під час зустрічі сторони обговорили проєкт держбюджету України на наступний рік, ухвалення якого є необхідним в контексті затвердження нової Програми розширеного фінансування.

" Разом з партнерами з МВФ висловили сподівання, що голосування за документ відбудеться не пізніше 2 грудня. Маємо зробити все необхідне, щоб забезпечити належне фінансування оборонних та соціальних потреб держави вже з початку 1 кварталу 2026 року", — зазначила Свириденко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВФ пропонує Україні нову програму фінансування на близько $8 млрд. Як зазначила голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа, хоча ця сума нижча за очікувану та необхідну, схвалення програми МВФ є вирішальною умовою для залучення коштів від інших міжнародних партнерів, включно з репараційним кредитом.  

Автор:
Тетяна Ковальчук