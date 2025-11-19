Свириденко обговорила з місією МВФ нову Програму розширеного фінансування на наступні чотири роки

У Києві відбулася важлива зустріч команди уряду та НБУ з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Гевіном Греєм. Ключовим питанням стало обговорення нової Програми розширеного фінансування на період 2026–2029 років.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що ця програма є критично необхідною для "підтримки макрофінансової стабільності нашої держави в умовах повномасштабного вторгнення".

"Повідомили про план дій уряду для перезавантаження системи управління в енергетичній галузі, зокрема запуск конкурсу на новий склад наглядової ради НАЕК "Енергоатом" та початок аудиту компанії", — зазначила глава уряду.

Українська сторона повідомила місії МВФ, що в плановому режимі проводяться конкурси в усіх ключових державних підприємств сфери енергетики.

Також під час зустрічі сторони обговорили проєкт держбюджету України на наступний рік, ухвалення якого є необхідним в контексті затвердження нової Програми розширеного фінансування.

" Разом з партнерами з МВФ висловили сподівання, що голосування за документ відбудеться не пізніше 2 грудня. Маємо зробити все необхідне, щоб забезпечити належне фінансування оборонних та соціальних потреб держави вже з початку 1 кварталу 2026 року", — зазначила Свириденко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВФ пропонує Україні нову програму фінансування на близько $8 млрд. Як зазначила голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа, хоча ця сума нижча за очікувану та необхідну, схвалення програми МВФ є вирішальною умовою для залучення коштів від інших міжнародних партнерів, включно з репараційним кредитом.