ПДВ для ФОП: Свириденко повідомила, що уряд не подаватиме відповідний законопроєкт у лютому

Уряд не подаватиме законопроєкт про запровадження обов’язкової реєстрації платником податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців, чий річний оборот перевищує 1 мільйон гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у Верховній Раді

Народний депутат Ярослав Железняк спитав очільницю уряду щодо можливих термінів реєстрації цієї ініціативи.

"В лютому уряд не буде подавати законопроєкт про реєстрацію підприємцями ПДВ", - сказала Свириденко.

Уряд хоче пом’якшити вимоги до ФОПів щодо ПДВ

Україна прагне пом'якшити непопулярне підвищення податків, яке вимагає Міжнародний валютний фонд, як умову для отримання понад 8 мільярдів доларів у рамках програми фінансування.

Уряд, налякавшись народного обурення, хоче суттєво змінити вимоги до ФОПів щодо сплати ПДВ, повідомляв Вloomberg.

Підготовка податкового законопроекту є обов'язковою умовою для схвалення нової програми фінансування від МВФ.

Початковий план законопроєкту полягав у тому, щоб встановити податок на додану вартість (ПДВ) для самозайнятих підприємців (ФОП) з річним доходом понад один мільйон гривень. Цією лазівкою активно користуються великі компанії та мережі ресторанів для зменшення податкових виплат.

Але різка суспільна критика спонукала чиновників переглянути свою позицію.

Мінфін тепер планує пом'якшити законопроєкт, запропонувавши підвищити поріг доходів від ПДВ до двох або чотирьох мільйонів гривень, повідомляють джерела.

Раніше експертно-аналітичний центр BRDO (Офіс ефективного регулювання) застеріг, що поточний план уряду з порогом в 1 млн грн може призвести до закриття або тінізації чверті малих підприємців у сфері послуг.

Також Рада бізнес-омбудсмена виступила проти цієї ініціативи, наголошуючи, що це може стати критичним тягарем для малого та мікробізнесу в Україні.