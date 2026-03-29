Правительство отказалось от идеи введения НДС для ФЛП: как планируют повышать налоги

Кабинет министров отложил вопрос о внедрении НДС для ФЛП и попытается убедить Международный валютный фонд отказаться от этого требования. Вместо этого правительство разработало сразу три отдельных законопроекта о повышении налогов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, правительство пересмотрело формат налоговых изменений, которые еще накануне планировали оформить как единый законопроект. Вместо так называемого one big beautiful bill решено подать сразу три отдельных документа.

Три отдельных законопроекта вместо одного

Железняк рассказал, что речь идет о таких налоговых инициативах:

налогообложение цифровых платформ ("налог на OLX"),

о 5% военный сбор ,

налогообложение международных посылок.

"Внедрение НДС для ФЛП пока не будут подавать. Попытаются убедить МВФ снять это требование", - отметил нардеп.

Он добавил, что зарегистрировать законопроекты могут уже в ближайшие дни, а их рассмотрение в Верховной раде предварительно планируется на 7-9 апреля.

Железняк считает, что процедура может затянуться, ведь согласно регламенту народные депутаты имеют 14 дней на представление альтернативных законопроектов.

Нардеп прогнозирует, что без политического консенсуса существует риск того, что рассмотрение налоговых изменений в парламенте может затянуться.

Напомним, 19 марта Министерство финансов обнародовало обновленную редакцию так называемого "большого налогового законопроекта", который, среди прочего, предусматривает продление уплаты. военного сбора в Украине и после окончания войны с Россией, до вступления в силу решения Верховной Рады о завершении реформы Вооруженных Сил Украины.

Действующий меморандум между Украиной и Международным валютным фондом содержит четкий перечень структурных реформ, которые украинские власти должны реализовать в 2026 году. В документе определены девять основных реформ, которые Украина должна выполнить в ближайшие полтора года. В частности, до конца марта 2026 г. правительство должно принять комплексный пакет налоговых изменений. Именно этот пункт наиболее масштабен. Он включает в себя реформу упрощенной системы налогообложения, новые правила для международного бизнеса, налогообложение цифровой экономики и другие изменения. Фактически речь идет об одной из самых больших налоговых реформ за последние годы.

МВФ дает Украине время до конца марта

Ранее МВФ выразил обеспокоенность способностью Украины продолжать получать помощь из пакета в размере 8,1 миллиарда долларов и дал время до конца марта на принятие законов, в том числе о повышении налогов, необходимых для продления кредитования в рамках последней четырехлетней программы, утвержденной в феврале.

Да, Верховная Рада должна утвердить ряд налоговых изменений. Среди них:

повышение налогов для бизнеса и населения;

ввод НДС для упрощенной системы;

снижение порога для налогообложения заграничных посылок до €150.

Также Верховная Рада не поддержала законопроект о налогообложение цифровых платформ, требовавших МВФ. За документ проголосовали только 168 депутатов, чего оказалось недостаточно для принятия.

Кроме того, часть законодательных инициатив до сих пор даже не вынесена на обсуждение. Bloomberg писал, что ситуация усугубляется внутренним конфликтом: депутаты не голосуют "в знак неповиновения президенту Владимиру Зеленскому, что может привести к параличу работы парламента".