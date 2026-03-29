Уряд відмовився від ідеї запровадження ПДВ для ФОПів: як планують підвищувати податки

Кабінет міністрів відклав питання впровадження ПДВ для ФОП та спробує переконати Міжнародний валютний фонд відмовитися від цієї вимоги. Натомість уряд розробив одразу три окремі законопроєкти про підвищення податків.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, уряд переглянув формат податкових змін, які ще напередодні планували оформити як єдиний законопроєкт. Замість так званого «one big beautiful bill» вирішено подати одразу три окремі документи.

Три окремі законопроєкти замість одного

Железняк розповів, що йдеться про такі податкові ініціативи:

оподаткування цифрових платформ ("податок на OLX"),

про 5% військовий збір,

оподаткування міжнародних посилок.

"Впровадження ПДВ для ФОП не будуть поки подавати. Спробують переконати МВФ зняти цю вимогу", – зауважив нардеп.

Він додав, що зареєструвати законопроєкти можуть вже найближчими днями, а їх розгляд у Верховній раді попередньо планують на 7−9 квітня.

Железняк вважає, що процедура може затягнутися, адже згідно з регламентом, народні депутати мають 14 днів на подання альтернативних законопроєктів.

Нардеп прогнозує, що без політичного консенсусу існує ризик того, що розгляд податкових змін у парламенті може затягнутися.

Нагадаємо, 19 березня Міністерство фінансів оприлюднило оновлену редакцію так званого "великого податкового законопроєкту", який, серед іншого, передбачає подовження сплати військового збору в Україні і після закінчення війни з Росією, до набрання чинності рішенням Верховної Ради про завершення реформи Збройних Сил України.

Діючий меморандум між Україною та Міжнародним валютним фондом містить чіткий перелік структурних реформ, які українська влада має реалізувати у 2026 році. У документі визначено дев’ять основних реформ, які Україна має виконати у найближчі півтора року. Зокрема, до кінця березня 2026 року уряд повинен ухвалити комплексний пакет податкових змін. Саме цей пункт є найбільш масштабним. Він включає реформу спрощеної системи оподаткування, нові правила для міжнародного бізнесу, оподаткування цифрової економіки та інші зміни. Фактично йдеться про одну з найбільших податкових реформ за останні роки.

МВФ дає Україні час до кінця березня

Раніше МВФ висловив стурбованість щодо здатності України продовжувати отримувати допомогу з пакету в розмірі 8,1 мільярда доларів і дав час до кінця березня на ухвалення законів, у тому числі щодо підвищення податків, необхідних для продовження кредитування у рамках останньої чотирирічної програми, затвердженої у лютому.

Так, Верховна Рада має затвердити низку податкових змін. Серед них:

підвищення податків для бізнесу та населення;

введення ПДВ для спрощеної системи;

зниження порога для оподаткування закордонних посилок до €150.

Також Верховна Рада не підтримала законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, який вимагав МВФ. За документ проголосували лише 168 депутатів, чого виявилося недостатньо для ухвалення.

Крім того, частину законодавчих ініціатив досі навіть не винесено на обговорення. Bloomberg писав, що ситуація посилюється внутрішнім конфліктом: депутати не голосують "на знак непокори президенту Володимиру Зеленському, що може призвести до паралічу роботи парламенту".