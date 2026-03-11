За два месяца украинцы уплатили 28,6 млрд грн военного сбора: поступления выросли почти на треть

За первые два месяца 2026 года в бюджет поступило 28,6 млрд грн военного сбора, что на 29,2% больше показателей прошлого года. Самые большие суммы уплатили жители и бизнес Киева, Днепропетровской и Львовской областей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.

Регионы-лидеры

Наибольшие объемы поступили из регионов с высокой концентрацией бизнеса и активной предпринимательской деятельностью. В Киеве оплачено 9,3 млрд грн, в Днепропетровской области – 3,1 млрд грн, во Львовской области – 2,2 млрд грн, а в Харьковской области – 1,9 млрд грн. Вырученные средства зачисляются в государственный бюджет для финансирования обороны и безопасности страны.

Ставки сбора

Плательщиками сбора являются физические лица, получающие доходы, предприниматели, а также работодатели, удерживающие сбор с зарплаты работников. Ставка сбора для большинства доходов составляет 5%.

ФЛП 1, 2 и 4 групп платят фиксированную сумму - 10% от минимальной заработной платы, что составляет 864,70 грн ежемесячно. Предприниматели 3 группы платят 1% полученного дохода. Для представителей общей системы налогообложения ставка составляет 5% от чистой прибыли.

Найти актуальные реквизиты для перечисления средств можно на официальном портале ГНС в разделе "Счета по уплате платежей" или в личном кабинете налогоплательщика.

Напомним, с первого месяца 2026 года в бюджет перечислено 13,8 млрд грн военного сбора. Для сравнения, в январе 2025 года эта сумма составила 10,6 млрд грн, прирост составил 30%.