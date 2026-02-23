- Категория
В январе украинцы перечислили почти 14 млрд грн военного сбора: какие регионы стали лидерами
За первый месяц 2026 в бюджет перечислено 13,8 млрд грн военного сбора. Для сравнения, в январе 2025 года эта сумма составила 10,6 млрд грн, прирост составил 30%.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.
Лидерами по объемам перечислений среди регионов стали:
- Киев – 4,4 млрд грн;
- Днепропетровская область – 1,5 млрд грн;
- Львовская область – 1,1 млрд грн;
- Харьковская область – 0,9 млрд. грн.
Налоговые ставки и правила уплаты
В ГНСУ напомнили, что обязанность уплаты военного сбора распространяется на все категории получателей доходов по следующим ставкам:
Для физических лиц-предпринимателей (ФЛП):
- ФЛП 1, 2 и 4 группы на едином налоге: 10% от минимальной заработной платы (на 01.01.2026). В денежном эквиваленте это 864,70 грн ежемесячно;
- ФЛП 3 группы (кроме е-резидентов): 1% от полученного дохода с ежеквартальной уплатой;
- ФЛП на общей системе налогообложения: 5% от чистого годового дохода.
Для наемных работников ставка составляет 5% от начисленной заработной платы.
Кто освобожден от уплаты?
Освобождение от военного сбора предусмотрено для ФЛП и самозанятых лиц, состоящих на военной службе по мобилизации или по контракту. Льгота действует с первого числа месяца мобилизации (но не ранее 24 февраля 2022).
Процедура увольнения происходит автоматически. Система использует данные Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов для прекращения начислений.
Напомним, в 2025 году финансовая поддержка украинской армии через систему налогообложения вышла на новый уровень – поступления военного сбора составили 163,6 млрд. гривен. Это более чем в три раза больше, чем в 2024 году (51,2 млрд грн).