Военный сбор вырос в четыре раза: бюджет получил почти 117 миллиардов гривен с начала года
За девять месяцев 2025 года налогоплательщики Украины уплатили в государственный бюджет рекордную сумму военного сбора – почти 116,7 млрд грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.
Этот показатель почти в четыре раза превышает поступление за аналогичный период прошлого года, когда было собрано 32,5 млрд. грн. Рост составил 84,2 млрд. грн.
Рост обусловлен как повышением с 1 декабря 2024 размера ставки военного сбора до 5%, так и сознательной позицией плательщиков, своевременно уплачивающих налоги и поддерживающих наших военных.
Наибольшую сумму военного сбора уплатили плательщики в следующих регионах:
- Киев – 37,7 млрд грн.
- Днепропетровская область – 13,2 млрд. грн.
- Львовская область – 9 млрд. грн.
- Харьковская область – 7,4 млрд. грн.
Ставки военного сбора:
- ФЛП первой, второй и четвертой групп – 10% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года (в 2025 году размер ежемесячного авансового взноса – 800 грн);
- плательщики единого налога третьей группы (кроме е-резидентов) – 1% от полученного дохода ежеквартально;
- ФЛП на общей системе налогообложения – 5 % от чистого годового налогооблагаемого дохода;
- наемные работники – 5% от начисленной заработной платы;
- военнослужащие и работники ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки Украины, ГУР, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны Украины, Госспецсвязи, Государственной специальной службы транспорта Украины – 1,5% с дохода, полученного в виде денежного довольствия, денежных вознаграждений и других выплат.
Напомним, за первые шесть месяцев 2025 года налогоплательщики уплатили в госбюджет более 75 млрд грн военного сбора. Это почти в четыре раза или на 55 млрд грн превышает показатель за аналогичный период 2024 года (20 млрд грн).