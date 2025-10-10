Военный сбор вырос в четыре раза: бюджет получил почти 117 миллиардов гривен с начала года

За девять месяцев 2025 года налогоплательщики Украины уплатили в государственный бюджет рекордную сумму военного сбора – почти 116,7 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

Этот показатель почти в четыре раза превышает поступление за аналогичный период прошлого года, когда было собрано 32,5 млрд. грн. Рост составил 84,2 млрд. грн.

Рост обусловлен как повышением с 1 декабря 2024 размера ставки военного сбора до 5%, так и сознательной позицией плательщиков, своевременно уплачивающих налоги и поддерживающих наших военных.

Наибольшую сумму военного сбора уплатили плательщики в следующих регионах:

Киев – 37,7 млрд грн.

– 37,7 млрд грн. Днепропетровская область – 13,2 млрд. грн.

– 13,2 млрд. грн. Львовская область – 9 млрд. грн.

– 9 млрд. грн. Харьковская область – 7,4 млрд. грн.

Ставки военного сбора:

ФЛП первой, второй и четвертой групп – 10% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года (в 2025 году размер ежемесячного авансового взноса – 800 грн);

плательщики единого налога третьей группы (кроме е-резидентов) – 1% от полученного дохода ежеквартально;

ФЛП на общей системе налогообложения – 5 % от чистого годового налогооблагаемого дохода;

наемные работники – 5% от начисленной заработной платы;

военнослужащие и работники ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки Украины, ГУР, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны Украины, Госспецсвязи, Государственной специальной службы транспорта Украины – 1,5% с дохода, полученного в виде денежного довольствия, денежных вознаграждений и других выплат.

Напомним, за первые шесть месяцев 2025 года налогоплательщики уплатили в госбюджет более 75 млрд грн военного сбора. Это почти в четыре раза или на 55 млрд грн превышает показатель за аналогичный период 2024 года (20 млрд грн).