Российские пленные будут платить военный сбор и налоги, — Кабмин одобрил проект

Правительство предлагает из доходов российских военнопленных автоматически высчитывать НДФЛ и военный сбор.

Кабинет Министров Украины одобрил проект закона о налогообложении доходов военнопленных россиян. Решение было принято на заседании Кабмина 9 мая. представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В законопроекте "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отражения в налоговом расчете сумм налога на доходы физлиц и военного сбора, начисленных на вознаграждение за труд военнопленных", предлагается из их доходов автоматически высчитывать НДФЛ и военный сбор.

В документе военнопленных определят отдельной категорией физлиц-нерезидентов Украины согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными (1949 г.) и Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям (1977 г.).

Взыскания будут проводить через лагеря для содержания военнопленных, СИЗО и другие учреждения — они будут начислять доход, удерживать налоги и представлять отчеты в налоговую.

Как сообщало ранее Delo.ua, в прошлом году Кабмин выделил 34,05 млн грн из резервного фонда госбюджета на ремонт одного из лагерей для содержания пленных российских военнопленных.