Російські полонені платитимуть військовий збір та податки, — Кабмін схвалив проєкт

Уряд пропонує з доходів російських військовополонених автоматично вираховувати ПДФО і військовий збір.

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт закону про оподаткування доходів військовополонених росіян. Рішення було ухвалене на засіданні Кабміну 9 травня, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

У законопроєкті "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відображення в податковому розрахунку сум податку на доходи фізосіб та військового збору, нарахованих на винагороду за працю військовополонених" пропонується з їхніх доходів автоматично вираховувати ПДФО і військовий збір.

У документі військовополонених визначать окремою категорією фізосіб-нерезидентів України згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими (1949 р.) та Додатковим протоколом до Женевських конвенцій (1977 р.).

Стягнення проводитимуть через табори для тримання військовополонених, СІЗО та інші установи — вони нараховуватимуть дохід, утримуватимуть податки і подаватимуть звіти до податкової.

Як повідомляло раніше Delo.ua, торік Кабмін виділив 34,05 млн грн із резервного фонду держбюджету на ремонт одного з таборів для утримання полонених російських військовополонених.