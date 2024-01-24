Уряд виділив 34 млн грн на ремонт табору для полонених росіян

Кабінет міністрів виділив з резервного фонду Міністерству юстиції 34,05 млн грн на ремонт одного з таборів для утримання полонених росіян. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 23 січня 2024 року.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідно до ухваленого рішення, на період воєнного стану витрати на здійснення заходів, пов’язаних із триманням військовополонених, можуть здійснюватися за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

Повідомляється, що на виділені урядом кошти будуть відремонтовані та відповідним чином обладнані будівлі та інженерні комунікації в одному з таборів. Це підвищить здатність України утримувати військовополонених, дозволяючи забезпечувати їх тримання відповідно до міжнародних стандартів та норм українського законодавства.

"Як підписант Женевської конвенції про поводження з військовополоненими Україна неухильно дотримується відповідних норм міжнародного права", - заявили в уряді, нагадавши, що ще практично на початку широкомасштабного вторгнення – у квітні 2022 року, Кабмін затвердив Порядок тримання військовополонених. Цей документ детально регламентує, в тому числі умови тримання, харчування, матеріально-побутове забезпечення полонених тощо.

Раніше повідомлялося, що Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опублікував на своїх сторінках в соцмережах фото з табору, де утримуються полонені російські військовослужбовці. Ці фото були зроблені під час нещодавнього моніторингового візиту працівників його офісу.

Нагадаємо, сам табір було створено на базі Миколаївської виправної колонії №50, що у селі Заклад Тростянецької громади (колишній Миколаївський, нині Стрийський район) Львівської області.

Додамо, що 23 січня Кабміном також було ухвалене рішення щодо передачі силам безпеки й оборони 9,6 млрд грн військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Ці кошти повинні піти на закупівлю озброєння, техніки, боєприпасів, засобів захисту.