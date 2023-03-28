У відповідь місії ООН: Лубінець показав умови в таборі для російських військовополонених (ФОТО)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опублікував на своїх сторінках в соцмережах фото з табору, де утримуються полонені російські військовослужбовці, зроблені під час нещодавнього моніторингового візиту працівників його офісу.

Як зазначив омбудсмен, він це робить у відповідь на доповідь щодо поводження з військовополоненими, яку оприлюднила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

За словами Лубінця, під час моніторингу перевірялися умови утримання російських військових, їх харчування, наявність медичного забезпечення та дотримання інших прав, гарантованих Женевськими конвенціями.

Встановлено, що умови їхнього утримання відповідають вимогам Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Зокремп, всім вимогам конвенції відповідає температурний режим у приміщеннях та розпорядок дня.

Зазначено, що військовополонені мають право на зв'язок з рідними шляхом періодичних (по черзі) телефонних дзвінків, а також мають право на працю. Харчування здійснюється за загальновійськовою розкладкою продуктів.

"Медзабезпечення військовополонених – на високому рівні. У медичній частині є стоматологічний кабінет, флюорографічний апарат та апарат УЗД. А у вільний час військовополонені мають змогу переглядати новини або грати у футбол на території табору", - повідомив омбудсмен.

Він вказав, що за узгодженням з Міністерство юстиції вільний доступ до табору мають і журналісти іноземних медіа. Зокрема, під час здійснення моніторингу працювала телекомпанія ТF1 (Франція).

"Медійники навіть скуштували харчі, які споживають російські військовополонені. Також у таборі були представники ООН, МКЧХ та інші іноземні журналісти", - зазначив Лубінець.

Уповноважений з прав людини нарікає на те, що у вказаному звіті місії ООН, була опублікована інформація про "негативні аспекти утримання" російських військових у полоні, однак зовсім не були окреслені позитивні факти, бодай про телефонний зв'язок із родичами.

Він підкреслив, що російська сторона не забезпечую українських полонених навіть таким правом, і ті тривалий час не мають можливості поспілкуватися зі своїми рідними.

Нагадаємо, що у своїй доповіді щодо поводження з військовополоненими місія ООН акцентувала увагу саме на поводженні з ними до потрапляння в місця утримання, зокрема заявила про свавільні страти до 25 російських полонених і осіб, які припинили участь у воєнних діях, з боку Збройних сил України після захоплення в полон на полі бою.

Майже половина з 229 російських полонених, з якими ООНівці провели інтерв'ю, розповіли про катування або жорстоке поводження з боку ЗСУ, СБУ та, меншою мірою, співробітників пенітенціарних установ, переважно на перших етапах затримання та допиту.

Скарг на таке ставлення у слідчих ізоляторах чи в таборі для військовополонених було значно менше, проте вони були. Інших подробиць стосовно саме табору для полонених під час публічного представлення доповіді зазначно не було, хоча місія відзначила прогрес, досягнутий завдяки самому факту його створення ще в квітні 2022 року.

"Ми очікуємо, що влада розгляне інформацію на принизливе і таке, що принижує гідність, поводження, яку ми отримали під час візиту до табору в грудні 2022 року", - зазначила керівниця місії Матільда Богнер.

Сам табір, нагадаємо, було створено на базі Миколаївської виправної колонії №50, що у селі Заклад Тростянецької громади (колишній Миколаївський, нині Стрийський район) Львівської області.