В ответ миссии ООН: Лубинец показал условия в лагере для российских военнопленных (ФОТО)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал на своих страницах в соцсетях фото из лагеря, где содержатся пленные российские военнослужащие, сделанные в ходе недавнего мониторингового визита сотрудников его офиса.

Как отметил омбудсмен, он это делает в ответ на доклад об обращении с военнопленными, обнародованном Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине.

По словам Лубинца, во время мониторинга проверялись условия содержания российских военных, их питание, наличие медицинского обеспечения и соблюдение других прав, гарантированных Женевскими конвенциями.

Установлено, что условия их содержания отвечают требованиям Женевской конвенции об обращении с военнопленными. В частности, всем требованиям конвенции отвечает температурный режим в помещениях и распорядок дня.

Указано, что военнопленные имеют право на связь с родными путем периодических (поочередно) телефонных звонков, а также имеют право на труд. Питание осуществляется по общевойсковой раскладке продуктов.

"Медообеспечение военнопленных - на высоком уровне. В медицинской части есть стоматологический кабинет, флюорографический аппарат и аппарат УЗИ. А в свободное время военнопленные могут просматривать новости или играть в футбол на территории лагеря", - сообщил омбудсмен.

Он указал, что по согласованию с Министерством юстиции свободный доступ в лагерь имеют и журналисты иностранных медиа. В частности, во время мониторинга работала телекомпания ТF1 (Франция).

"Медийщики даже попробовали продукты, которые употребляют российские военнопленные. Также в лагере были представители ООН, МККК и другие иностранные журналисты", - отметил Лубинец.

Уполномоченный по правам человека посетовал на то, что в указанном отчете миссии ООН была опубликована информация о "негативных аспектах содержания" российских военных в плену, однако вовсе не были очерчены положительные факты, хотя бы относительно телефонной связи с родственниками.

Он подчеркнул, что российская сторона не обеспечивает украинских пленных даже таким правом, и те длительное время не имеют возможности пообщаться со своими родными.

Напомним, что в своем докладе об обращении с военнопленными миссия ООН акцентировала внимание именно на обращении с ними до попадания в места содержания, в частности заявила о произвольных казнях до 25 российских пленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, со стороны Вооруженных сил Украины после захвата в плен на поле боя.

Почти половина из 229 российских пленных, с которыми ООНовцы провели интервью, рассказали о пытках или жестоком обращении со стороны ВСУ, СБУ и, в меньшей степени, сотрудников пенитенциарных учреждений, преимущественно на первых этапах задержания и допроса.

Жалоб же на такое отношение в следственных изоляторах или в лагере для военнопленных было гораздо меньше, однако они тоже были. Других подробностей относительно именно лагеря для пленных в ходе публичного представления доклада не было представлено, хотя миссия отметила прогресс, достигнутый благодаря самому факту его создания еще в апреле 2022 года.

"Мы ожидаем, что власти рассмотрят информацию об унизительном и унижающем достоинство поведении, которое мы получили во время визита в лагерь в декабре 2022 года", - отметила руководительница миссии Матильда Богнер.

Сам лагерь, напомним, был создан на базе Николаевской исправительной колонии №50, расположенной в селе Заклад Тростянецкой общины (бывший Николаевский, ныне Стрыйский район) Львовской области.