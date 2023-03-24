В ООН назвали число зафиксированных казней украинских и российских военных при захвате в плен

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине озабочена задокументированными во время войны России против Украины фактами казней и пыток украинскими военными захваченных в плен россиян, равно как и казнями украинских бойцов со стороны представителей российской стороны. Об этом рассказала глава миссии Матильда Богнер в ходе презентации соответствующего тематического доклада.

"Мы глубоко озабочены зафиксированными нами произвольными казнями до 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, совершенных Вооруженными силами Украины. Часто это происходило сразу после захвата в плен на поле боя", - отметила она.

По словам Богнер, миссии ООН известно, что украинские органы власти начали расследования по пяти случаям, которые охватывают 22 жертвы, однако у нее нет данных о каких-либо судебных слушаниях в отношении вероятных виновников.

Кроме того, она рассказала, что почти половина из 229 российских военнопленных в Украине, с которыми ООНовцы провели интервью, заявили о пытках или жестоком обращении со стороны представителей Вооруженных сил и Службы безопасности Украины, а также, в меньшей степени, сотрудников пенитенциарных учреждений.

"Большинство таких случаев происходили на первых этапах задержания и допроса. Военнопленных избивали, стреляли в ноги, наносили ранения конечностей ножами, пытали электрическим током, угрожали сексуальным насилием или смертью, в том числе проводя имитации казни", - указала представительница ООН.

При этом в постоянных местах интернирования, таких как следственные изоляторы или лагерь для военнопленных, по словам Богнер, сообщений о жестоком обращении уже было значительно меньше. Впрочем, все же были получены жалобы на избиения в некоторых из этих учреждений в Днепре, Виннице и Харькове прошлой весной.

Руководительница миссии подчеркнула, что согласно международному праву военнопленные не должны содержаться в изоляции, хотя многие такие люди в Украине все еще держатся в изоляции.

Впрочем, по ее словам, в ООН приветствуют прогресс, достигнутый благодаря созданию лагеря для военнопленных во Львовской области в апреле 2022 года, и ожидают, что власти рассмотрят информацию об унизительном и унижающем достоинство обращении, которое члены миссии получили в ходе визита в лагерь в декабре 2022 года. При этом РФ, по данным организации, до сих пор не создала ни одного подобного лагеря и военнопленные регулярно держатся там в изоляции.

Относительно обращения с украинскими военнопленными в ООН также глубоко озабочены произвольными казнями 15 украинских военнопленных вскоре после того, как они были захвачены ВС РФ. Установлено, что российские военные и бойцы частной военной компании "Вагнер" совершили 11 из этих казней.

Как сообщила Богнер, из 203 опрошенных украинских пленных 67% рассказали, что попали в руки российских сил после того, как о сдаче в плен договорились командиры: в этих случаях их защита в начале пребывания в плену была лучше.

Однако большинство украинских военнопленных, попавших в плен во время боя, перед интернированием подвергались пыткам или жестокому обращению. Военнослужащие РФ и сотрудники Федеральной службы безопасности пытали и жестоко обращались с ними, чтобы получить военную информацию, запугать, унизить их или отомстить.

Как указала правозащитница, это включало избиения, пытки электрическим током, а в некоторых случаях – нанесение огнестрельных или колотых ранений конечностей. Распространенным явлением была также имитация смертной казни. В одном из исследованных случаев военнопленный скончался от полученных травм спустя несколько часов после пыток.

"Условия содержания под стражей многих украинских военнопленных были шокирующими. Военнопленный, с которым мы общались, рассказал нам, цитирую: "Нам давали еду, которой хватало только для того, чтобы не умереть", - отметила Богнер.

По ее словам, доступ украинских пленных к медицинской помощи часто был недостаточным или его вообще не было, что иногда приводило к ужасающим последствиям. В частности, в ООН выявили смерть пяти военнопленных во время интернирования из-за нехватки медицинской помощи.

"Количество задокументированных случаев пыток и жестокого обращения во время интернирования в пенитенциарных учреждениях шокирует - более 84% человек испытали такое поведение. Работники пенитенциарных учреждений подвергали военнопленных так называемым "приветственным избиениям" после их прибытия, регулярно избивали, подвергали пыткам в камерах или во время прогулок по территории учреждения", - указывают в ООН.

Отмечается, что сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний РФ и лица, ответственные за многие другие места интернирования на оккупированной Россией территории, систематически применяли такую практику в отношении военнопленных.

В частности, опрошенные пленные рассказывали ООНовцам, что боялись еженедельных походов в душ, которые неизбежно заканчивались избиением и унижениями, часто с сексуальным подтекстом.

При этом в ООН подчеркивают, что разговаривали с пленными украинцами уже после их освобождения, поскольку РФ доступа к местам интернирования не предоставила. Украина же предоставила членам миссии беспрепятственный конфиденциальный доступ к официальным местам интернирования российских военнопленных.