В ООН озвучили статистику зафиксированных похищений и произвольных задержаний за время войны в Украине

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине задокументировала с 24 февраля 2022 91 случай насильственных исчезновений и произвольных задержаний, совершенных украинскими силовыми структурами.

Об этом рассказала глава миссии Матильда Богнер в ходе презентации 35-го доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине.

По ее словам, ООНовцам удалось провести интервью с 73 жертвами, 53% из которых, то есть 39, заявили, что подверглись пыткам или жестокому обращению со стороны представителей Вооруженных сил и правоохранительных органов Украины.

"Пытки и произвольное лишение жизни абсолютно запрещены. Все нарушители должны быть привлечены к ответственности, а жертвы и их родственники должны иметь возможность воспользоваться средствами правовой защиты и установления истины", - подчеркнула Богнер.

В этой связи, по ее словам, в ООН приветствуют недавнее принятие Верховной Радой закона о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно согласования национального законодательства с Конвенцией ООН против пыток.

В свою очередь, со стороны представителей Вооруженных сил России правозащитники ООН в Украине зафиксировали за это же время 621 случай насильственных исчезновений и произвольных задержаний, в том числе исчезновение пяти мальчиков в возрасте от 14 до 17 лет.

При этом интервью были проведены лишь со 127 гражданскими лицами, ранее задержанными и затем освобожденными. Из них 90% сообщили о пытках и жестоком обращении со стороны российских силовиков. В некоторых случаях это включало сексуальное насилие.

Кроме того, как сообщила представительница ООН, по состоянию на 31 января было зафиксировано 133 жертвы сексуального насилия – это 85 мужчин, 45 женщин и три девочки.

Из этого количества 109 случаев, вероятно, были совершены Вооруженными силами, правоохранительными органами и персоналом пенитенциарных учреждений РФ, а 24 случая, вероятно, были совершены Службой безопасности Украины, полицией Украины и украинскими гражданскими лицами или представителями Сил территориальной обороны.

По словам Богнер, сексуальное насилие часто совершалось во время содержания под стражей гражданских лиц или военнопленных, а также в жилых районах, контролировавшихся российской армией.

"Мы также задокументировали случаи перемещения гражданских лиц в районы на оккупированной территории или в Российскую Федерацию. Некоторые из которых могут быть равны принудительному перемещению или депортации", - отметила она, не приведя количественные характеристики этого явления.

В частности, зафиксировано перемещение детей и взрослых, проживавших в учреждениях социальной защиты, а также детей без сопровождения взрослых из некоторых районов Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской и, как заявлено, Одесской областей, оккупированных Россией или временно находившихся под контролем ее войск.

Напомним, что, по данным украинских властей, лишь в уголовных производствах, которые расследуют правоохранители, зафиксировано уже более 16 тысяч случаев принудительной депортации оккупантами украинских детей, однако реальное количество депортированных может быть значительно больше.