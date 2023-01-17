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Координировал карательные органы рашистов в Херсоне: СБУ сообщила о подозрении сотруднику ФСБ
Служба безопасности установила личность еще одного представителя российских спецслужб, активно участвующего в войне против Украины. Им оказался кадровый сотрудник 3 отдела 9 управления Департамента оперативной информации 5 службы ФСБ Сергей Синицын с позывным "Сабир".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации правоохранителей, в марте 2022 года он прибыл во временно захваченный Херсон для формирования карательных органов местной оккупационной администрации.
Установлено, что он непосредственно участвовал в создании подконтрольного Москве "главного управления МВД Херсонской области", которое выполняет задачи Кремля относительно проведения массовых репрессий против жителей захваченных районов юга Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Он лично согласовывал назначение руководителей и оперсостава оккупационного органа, а затем координировал их карательные рейды против граждан. Зафиксированы факты похищения и пытки людей", - говорится в сообщении.
Кроме того, злоумышленник занимался созданием российского агентурного аппарата для разведывательно-подрывной деятельности в регионе. Для этого он пытался вербовать бывших правоохранителей и местных чиновников. По его указанию они должны были выявлять и "сливать" агрессору места нахождения участников движения сопротивления.
Также российская агентура "выходила" через собственные связи на жителей подконтрольной украинским властям территории для сбора информации о подразделениях Сил обороны.
По оперативным данным, во время освобождения Херсона представитель ФСБ вместе с другими российскими захватчиками скрылся на левом берегу Днепра.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Напомним, Служба безопасности собрала дополнительные материалы и начала новое уголовное производство в отношении участвовавшего в боевых действиях против Сил обороны Украины на восточном фронте депутата Государственной думы РФ Алексея Журавлева.