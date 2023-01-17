Координировал карательные органы рашистов в Херсоне: СБУ сообщила о подозрении сотруднику ФСБ

Служба безопасности установила личность еще одного представителя российских спецслужб, активно участвующего в войне против Украины. Им оказался кадровый сотрудник 3 отдела 9 управления Департамента оперативной информации 5 службы ФСБ Сергей Синицын с позывным "Сабир".

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации правоохранителей, в марте 2022 года он прибыл во временно захваченный Херсон для формирования карательных органов местной оккупационной администрации.

Установлено, что он непосредственно участвовал в создании подконтрольного Москве "главного управления МВД Херсонской области", которое выполняет задачи Кремля относительно проведения массовых репрессий против жителей захваченных районов юга Украины.

"Он лично согласовывал назначение руководителей и оперсостава оккупационного органа, а затем координировал их карательные рейды против граждан. Зафиксированы факты похищения и пытки людей", - говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленник занимался созданием российского агентурного аппарата для разведывательно-подрывной деятельности в регионе. Для этого он пытался вербовать бывших правоохранителей и местных чиновников. По его указанию они должны были выявлять и "сливать" агрессору места нахождения участников движения сопротивления.

Также российская агентура "выходила" через собственные связи на жителей подконтрольной украинским властям территории для сбора информации о подразделениях Сил обороны.

По оперативным данным, во время освобождения Херсона представитель ФСБ вместе с другими российскими захватчиками скрылся на левом берегу Днепра.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, Служба безопасности собрала дополнительные материалы и начала новое уголовное производство в отношении участвовавшего в боевых действиях против Сил обороны Украины на восточном фронте депутата Государственной думы РФ Алексея Журавлева.