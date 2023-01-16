СБУ задержала агентов РФ, которые "сливали" конспиративные базы Сил спецопераций ВСУ в Херсоне

Служба безопасности разоблачила еще двух агентов ФСБ в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне, которые "сливали" данные о местах дислокации украинских военных.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации правоохранителей, одним из них оказался местный житель, которого украинские военнослужащие привлекали для выполнения оперативно-боевых задач на южном фронте. Во время захвата областного центра он перешел на сторону российских оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

"В ночь с 26 на 27 июня прошлого года он "слил" двум представителям ФСБ с позывными "Марс" и "Зеленый" адрес конспиративной квартиры украинских Сил спецопераций в Херсоне. Также злоумышленник "раскрыл" врагу места нахождения оперативной группы спецназовцев ВСУ на территории города. Полученную информацию агрессор использовал для захвата в плен нескольких украинских военнослужащих с их семьями", - говорится в сообщении.

Кроме того, вражеский агент пытался склонить местных жителей к негласному сотрудничеству с ФСБ во временно оккупированных районах.

Другим фигурантом является контрактник одной из бригад ВСУ. В июне 2022 года он попал в плен к рашистам. Там он всячески пытался доказать свою лояльность российским оккупантам.

"Для этого он передал ФСБ адрес проживания родного брата командира своей боевой группы, которого затем захватчики схватили в плен. Также предоставлял врагу информацию о местах дислокации и боевых задачах своего подразделения. Впоследствии контрактника вернули украинской стороне", - сообщили в СБУ.

После освобождения Херсона контрразведчики СБУ разоблачили преступную деятельность агентов и задержали их в результате спецоперации в Херсоне и Одессе.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности продолжает комплексные меры по привлечению к ответственности участников агентурных сетей ФСБ. В результате следственно-оперативных действий собраны безоговорочные доказательства вины еще двух враждебных приспешников.