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8 лет за решеткой проведут два российских агента
Служба безопасности продолжает комплексные меры по привлечению к ответственности участников агентурных сетей ФСБ. В результате следственно-оперативных действий собраны безоговорочные доказательства вины еще двух враждебных приспешников.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что злоумышленники собирали разведданные места дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах Донецкой области.
Контрразведчики СБУ задержали обоих российских агентов во время спецоперации на территории региона в июле прошлого года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По материалам Службы безопасности, суд назначил им наказание в виде 8 лет заключения.
"Как установило следствие, вражескими агентами оказались двое бывших коллег из Славянска. В начале полномасштабного вторжения их завербовал представитель ФСБ для проведения разведывательно-взрывной деятельности в регионе", - отметили в СБУ.
Сначала в поле зрения агрессора попала женщина, активно распространявшая в запрещенных соцсетях свои прокремлевские взгляды.
Со временем к сотрудничеству с врагом она привлекла своего бывшего коллегу.
Для коммуникации с российской спецслужбой использовали заранее отработанный анонимный телеграмм-канал.
"На основании собранных доказательств суд признал обоих злоумышленников виновными. Служба безопасности отмечает неотвратимость наказания за преступления против государственной безопасности Украины", - подчеркнули в СБУ.
Расследование проводили сотрудники СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Ранее СБУ задержала еще одного вражеского приспешника, проводившего разведывательно-подрывную деятельность в пользу страны-агрессора. Более 12 лет за решеткой проведет осведомитель, который "охотился" за боевыми позициями HIMARS.