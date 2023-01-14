8 лет за решеткой проведут два российских агента

Служба безопасности продолжает комплексные меры по привлечению к ответственности участников агентурных сетей ФСБ. В результате следственно-оперативных действий собраны безоговорочные доказательства вины еще двух враждебных приспешников.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники собирали разведданные места дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах Донецкой области.

Контрразведчики СБУ задержали обоих российских агентов во время спецоперации на территории региона в июле прошлого года.

По материалам Службы безопасности, суд назначил им наказание в виде 8 лет заключения.

"Как установило следствие, вражескими агентами оказались двое бывших коллег из Славянска. В начале полномасштабного вторжения их завербовал представитель ФСБ для проведения разведывательно-взрывной деятельности в регионе", - отметили в СБУ.

Сначала в поле зрения агрессора попала женщина, активно распространявшая в запрещенных соцсетях свои прокремлевские взгляды.

Со временем к сотрудничеству с врагом она привлекла своего бывшего коллегу.

Для коммуникации с российской спецслужбой использовали заранее отработанный анонимный телеграмм-канал.

"На основании собранных доказательств суд признал обоих злоумышленников виновными. Служба безопасности отмечает неотвратимость наказания за преступления против государственной безопасности Украины", - подчеркнули в СБУ.

Расследование проводили сотрудники СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Ранее СБУ задержала еще одного вражеского приспешника, проводившего разведывательно-подрывную деятельность в пользу страны-агрессора. Более 12 лет за решеткой проведет осведомитель, который "охотился" за боевыми позициями HIMARS.