15 лет за решеткой проведет вражеский диверсант, пытавшийся уничтожить опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного участника террористической организации "ДНР", воевавшего против Украины. В начале полномасштабного вторжения он добровольно присоединился к оккупационным группировкам 1-го армейского корпуса Южного военного округа РФ.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в рядах разведгруппы вражеских войск злоумышленник активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на Запорожском направлении.

В июле этого года он получил задачу в составе российской диверсионно-разведывательной группы совершить вылазку на позиции ВСУ на линии фронта для уничтожения опорных пунктов украинских защитников.

Впрочем, во время рейда вражеский ДРГ был своевременно разоблачен и ликвидирован, а сам боевик - взят в плен.

По материалам СБУ, суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, злоумышленником является житель Донецкой области, после 24 февраля этого года вступивший в созданную РФ "1-ю отдельную гвардейскую мотострелковую "Славянскую" бригаду народной милиции "ДНР".

Там его назначили на "должность" стрелка, а затем перевели в разведывательную группу российских захватчиков.

На основании собранных доказательств суд признал боевика виновным по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего надлежащего имущества.

Отметим, ранее СБУ собрала безоговорочные доказательства вины еще одного участника террористической организации "ДНР", воевавшего против Украины. 15 лет за решеткой проведет боевик, разведывавший позиции ВСУ на Запорожском направлении.