В Николаевской области установили еще одно место, где оккупанты обустроили пыточную (ФОТО)

Служба безопасности установила местонахождение еще одной пыточной во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевской области.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что объект был обустроен на территории захваченного частного дома в оккупированном поселке Александровка.

В застенках рашисты насильно держали и жестоко пытали местных жителей, отказавшихся сотрудничать с врагом.

Из людей пытались "выбить" адреса пребывания украинских патриотов, в том числе участников сопротивления.

Пострадавших душили полиэтиленовыми пакетами, избивали тяжелыми предметами и применяли электрошокер.

Во время осмотра помещения правоохранители обнаружили "орудие" пыток.

Кроме того, установлены украинские граждане, которых рашисты в течение месяца незаконно удерживали и пытали.

"По разоблаченным фактам начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц российских оккупантов, причастных к военным преступлениям", - отмечают в СБУ.

Отметим, пыточные также обнаруживают на деоккупированной территории Харьковской области. Там правоохранители установили благодаря свидетельским показаниям и потерпевшим 22 места, где российские захватчики устраивали пытки.

Известно, что только в Купянске оккупанты устроили незаконную тюрьму в здании райотдела полиции, где содержали около 400 человек.

Кроме того, сотрудники Службы безопасности обнаружили место незаконного содержания людей в освобожденном Святогорске Донецкой области. Пыточная была обустроена в пансионате отдыха неподалеку от Святогорской Лавры.