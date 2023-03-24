МИД и омбудсмен Украины отреагировали на доклад ООН о пытках украинскими силовиками

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что "приняло во внимание" подготовленные Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине доклады по ситуации, собственно, с правами человека в Украине с 24 февраля 2022 года и по обращению с военнопленными. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Мы благодарны мониторинговой миссии за ее работу, в частности, документирование нарушений международного права в сфере прав человека и международного гуманитарного права, совершенных РФ в контексте вооруженной агрессии против Украины. В то же время считаем неприемлемым возложение ответственности на жертву агрессии. Согласно Уставу ООН, Украина имеет право на самозащиту", - сказано в комментарии.

Внешнеполитическое ведомство указывает, что уже неоднократно отмечало, что украинская сторона рассчитывает, что миссия ООН будет избегать любых шагов, которые могут рассматриваться как уравнивание жертвы и агрессора.

В свою очередь, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на своих страницах в соцсетях заявил, что представители ООН на встречах с ним лично не затрагивали вопросы обращения с российскими военнопленными в Украине, и призвал опубликовать факты конкретных нарушений.

"По обращению с военнопленными. Удивительно, что во время неоднократных личных встреч с главой миссии Матильдой Богнер и постоянным координатором системы ООН в Украине Дениз Браун ни разу ими не был поднят вопрос обращения с российскими военнопленными", - заявил он.

Лубинец выразил убеждение, что Украина придерживается Женевских конвенций и международного права, заверив в открытости страны для международных организаций.

Он подчеркнул, что "хотел бы услышать" бесспорные факты и аргументы, на которых основываются выводы миссии относительно заявленных нарушений со стороны украинской стороны.

"Это Россия преступно вторглась на нашу землю, убивает и похищает украинских граждан и до сих пор блокирует доступ к нашим военнопленным. Масштабы бесчеловечного обращения и пыток – скрываются. Призываю ООН, а также все мировое сообщество давить на РФ и требовать допуска к местам содержания украинских военнопленных", – добавил омбудсмен.

Напомним, что Богнер, представляя в пятницу указанные доклады, рассказала, в частности, об обеспокоенности задокументированными во время российско-украинской войны фактами казней и пыток украинскими военными захваченных в плен россиян, равно как и казнями и пытками украинских бойцов со стороны представителей российской стороны.

Кроме того, она обнародовала статистику выявленных миссией фактов похищений, произвольных задержаний и пыток граждан как со стороны украинских силовых структур, так и российских силовиков на оккупированных территориях.

Выводы правозащитников, в частности, основываются на интервьюировании 73 пострадавших от украинской стороны и 127 освобожденных гражданских лиц, пострадавших от российской стороны, а также 229 российских военнопленных в Украине и 203 украинских военнопленных, уже вернувшихся из мест интернирования российской стороной.