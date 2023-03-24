МЗС та омбудсмен Україні відреагували на доповідь ООН щодо катувань українськими силовиками

Міністерство закордонних справ України заявляє, що "взяло до уваги" підготовлені Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні доповіді щодо ситуації, власне, з правами людини в Україні з 24 лютого 2022 року та щодо поводження з військовополоненими. Про це йдеться у повідомленні відомства.

"Ми вдячні моніторинговій місії за її роботу, зокрема документування порушень міжнародного права в сфері прав людини і міжнародного гуманітарного права, вчинених РФ в контексті збройної агресії проти України. Водночас вважаємо неприйнятним покладання відповідальності на жертву агресії. Відповідно до Статуту ООН, Україна має право на самозахист", - сказано в коментарі.

Зовнішньополітичне відомство вказує, що вже неодноразово наголошувало, що українська сторона розраховує, що місія ООН уникатиме будь-яких кроків, що можуть трактуватися як урівняння жертви та агресора.

В свою чергу, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на своїх сторінках у соцмережах заявив що представники ООН у зустрічах з ним особисто не торкалися питань поводження з російськими військовополоненими в Україні, та закликав опублікувати факти конкретних порушень.

"Щодо поводження з військовополоненими. Дивно, що під час неодноразових особистих зустрічей з головою місії Матільдою Богнер та постійною координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун жодного разу ними не було порушено питання поводження з російськими військовополоненими", - заявив він.

Лубінець висловив переконання, що Україна дотримується Женевських конвенцій та міжнародного права, запевнивши у відкритості країни для міжнародних організацій.

Натомість він підкреслив, що "хотів би почути" беззаперечні факти та аргументи, на яких ґрунтуються висновки місії стосовно заявлених порушень з боку української сторони.

"Це Росія злочинно вторглася на нашу землю, вбиває та викрадає українських громадян і досі блокує доступ до наших військовополонених. Масштаби нелюдського поводження та катування – приховуються. Закликаю ООН, а також всю світову спільноту тиснути на РФ та вимагати допуску до місць утримання українських військовополонених", - додав омбудсмен.

Нагадаємо, що Богнер, представляючи у п'ятницю зазначені доповіді, розповіла, зокрема, про стурбованість задокументованими під час російсько-української війни фактами страт та катувань українськими військовими захоплених у полон росіян, так само як і стратами та катуваннями українських бійців з боку представників російської сторони.

Крім того, вона оприлюднила статистику виявлених місією фактів викрадень, свавільних затримань та катувань громадян як з боку українських силових структур, так і з боку російських силовиків на окупованих територіях.

Висновки правозахисників, зокрема, грунтуються на інтерв'юванні 73 постраждалих від української сторони та 127 звільнених цивільних осіб, постраждалих від російської сторони, а також 229 російських військовополонених в Україні та 203 українських військовополонених, що вже повернулися з місць інтернування російською стороною.