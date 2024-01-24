Правительство выделило 34 млн грн на ремонт лагеря для пленных россиян

Кабинет министров выделил из резервного фонда Министерству юстиции 34,05 млн грн. на ремонт одного из лагерей для содержания пленных россиян. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 23 января 2024 года.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно принятому решению, на период военного положения расходы по осуществлению мер, связанных с содержанием военнопленных, могут осуществляться за счет средств резервного фонда госбюджета.

Сообщается, что на выделенные правительством средства будут отремонтированы и оборудованы здания и инженерные коммуникации в одном из лагерей. Это повысит способность Украины содержать военнопленных, позволяя обеспечивать их содержание в соответствии с международными стандартами и нормами украинского законодательства.

"Как подписант Женевской конвенции об обращении с военнопленными Украина неукоснительно соблюдает соответствующие нормы международного права", - заявили в правительстве, напомнив, что еще практически в начале широкомасштабного вторжения – в апреле 2022 года, Кабмин утвердил Порядок содержания военнопленных. Этот документ подробно регламентирует, в том числе, условия содержания, питания, материально-бытовое обеспечение пленных и т.д.

Ранее сообщалось, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал на своих страницах в соцсетях фото из лагеря, где содержатся пленные российские военнослужащие. Эти фотографии были сделаны во время недавнего мониторингового визита сотрудников его офиса.

Напомним, сам лагерь был создан на базе Николаевской исправительной колонии №50, расположенной в селе Заклад Тростянецкой общины (бывший Николаевский, ныне Стрыйский район) Львовской области.

Добавим, что 23 января Кабмином также было принято решение о передаче силам безопасности и обороны 9,6 млрд грн военного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Эти средства должны пойти на закупку вооружения, техники, боеприпасов, средств защиты.