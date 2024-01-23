Кабмин направил Силам обороны еще 9,6 млрд грн военного НДФЛ

23 января Кабинет министров принял решение передать силам безопасности и обороны 9,6 млрд. гривен военного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Данные средства пойдут на покупку вооружения, техники, боеприпасов, средств защиты.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Таким образом, на этот год государство получило дополнительный ресурс — плюс 51 млрд грн на развитие оборонно-промышленного комплекса и более 43 млрд гривен — на производство дронов", - сообщил премьер.

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук добавил, что средства будут направлены Министерству обороны, Государственной специальной службе транспорта, Государственной пограничной службе, Национальной гвардии, Главному управлению разведки Министерства обороны, Службе безопасности и Службе внешней разведки для дальнейшего их направления подчиненным военным частям. материально-техническое обеспечение.

Шмыгаль отметил, что осенью прошлого года было принято решение о перенаправлении средств НДФЛ, которые платят военные, из бюджетов общин в спецфонд государственного бюджета. Одновременно было принято решение, что 10% от военного НДФЛ будут направлены напрямую военным частям.

В 2024 году больше средств получат Госспецсвязи и Минстратегпром

Напомним, что в этом году ресурс от НДФЛ военных (96,3 млрд грн) будет распределён следующим образом:

- 45% будут направлены администрации Госспецсвязи на производство и закупку спецтехники и оборудования (беспилотники, морские дроны),

- 45% от суммы выделяют Минстратегпрому для выполнения программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, внедрения новых технологий и изготовления продукции оборонного назначения,

- 10% получат распорядители сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ.

Министерство финансов Украины добавляет, что за 2023 год расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1843,8 млрд гривен или 60,8% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.

Данное финансирование было направлено на выплаты зарплат военным, приобретение вооружения, боеприпасов и техники, медицинское обеспечение и другие виды расходов по обеспечению деятельности соответствующих органов и формирований.

"Расходы сектора безопасности и обороны Правительство финансирует исключительно за счет собственных налоговых поступлений, а также военных облигаций", - отметили в Минфине.

Напомним, Кабинет Министров Украины во время заседания 16 января принял решение о выделении из резервного фонда государственного бюджета 792 млн грн, которые будут направлены на укрепление обороноспособности. Эти дополнительные средства распределяются между военными подразделениями на закупку боеприпасов, тепловизоров, дронов.