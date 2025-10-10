Військовий збір зріс вчетверо: бюджет отримав майже 117 мільярдів гривень з початку року

За дев’ять місяців 2025 року платники податків України сплатили до державного бюджету рекордну суму військового збору — майже 116,7 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.

Цей показник майже в чотири рази перевищує надходження за аналогічний період минулого року, коли було зібрано 32,5 млрд грн. Зростання склало 84,2 млрд грн.

Зростання зумовлене як підвищенням з 1 грудня 2024 року розміру ставки військового збору до 5 %, так і свідомою позицією платників, які своєчасно сплачують податки та підтримують наших військових.

Найбільшу суму військового збору сплатили платники в таких регіонах:

Київ – 37,7 млрд грн.

– 37,7 млрд грн. Дніпропетровська область – 13,2 млрд грн.

– 13,2 млрд грн. Львівська область – 9 млрд грн.

– 9 млрд грн. Харківська область – 7,4 млрд грн.

Ставки військового збору:

ФОПи першої, другої та четвертої груп – 10 % від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску – 800 грн);

платники єдиного податку третьої групи (крім е-резидентів) – 1 % від отриманого доходу щоквартально;

ФОПи на загальній системі оподаткування – 5 % від чистого річного оподатковуваного доходу;

наймані працівники – 5 % від нарахованої заробітної плати;

військовослужбовці та працівники ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, ГУР, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони України, Держспецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту України – 1,5 % з доходу, одержаного у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат.

Нагадаємо, за перші шість місяців 2025 року платники податків сплатили до держбюджету понад 75 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази, або на 55 млрд грн перевищує показник за аналогічний період2024 року (20 млрд грн).