У січні українці перерахували майже 14 млрд грн військового збору: які регіони стали лідерами

За перший місяць 2026 року до бюджету перераховано 13,8 млрд грн військового збору. Для порівняння, у січні 2025 року ця сума становила 10,6 млрд грн, приріст склав 30 %.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби.

Лідерами за обсягами перерахувань серед регіонів стали:

Київ – 4,4 млрд грн;

Дніпропетровська область – 1,5 млрд грн;

Львівська область – 1,1 млрд грн;

Харківська область – 0,9 млрд грн.

Податкові ставки та правила сплати

У ДПСУ нагадали, що обов'язок сплати військового збору поширюється на всі категорії отримувачів доходів за наступними ставками:

Для фізичних осіб-підприємців (ФОП):

ФОП 1, 2 та 4 групи на єдиному податку: 10% від мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2026). У грошовому еквіваленті це 864,70 грн щомісяця;

ФОП 3 групи (крім е-резидентів): 1% від отриманого доходу з щоквартальною сплатою;

ФОП на загальній системі оподаткування: 5% від чистого річного доходу.

Для найманих працівників ставка становить 5% від нарахованої заробітної плати.

Хто звільнений від сплати?

Звільнення від військового збору передбачено для ФОП та самозайнятих осіб, які перебувають на військовій службі за мобілізацією або за контрактом. Пільга діє з першого числа місяця мобілізації (але не раніше 24 лютого 2022 року).

Процедура звільнення відбувається автоматично. Система використовує дані Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів для припинення нарахувань.

Нагадаємо, у 2025 році фінансова підтримка української армії через систему оподаткування вийшла на новий рівень – надходження військового збору склали 163,6 млрд гривень. Це у понад три рази більше, ніж у 2024 році (51,2 млрд грн).