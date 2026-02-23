- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
У січні українці перерахували майже 14 млрд грн військового збору: які регіони стали лідерами
За перший місяць 2026 року до бюджету перераховано 13,8 млрд грн військового збору. Для порівняння, у січні 2025 року ця сума становила 10,6 млрд грн, приріст склав 30 %.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби.
Лідерами за обсягами перерахувань серед регіонів стали:
- Київ – 4,4 млрд грн;
- Дніпропетровська область – 1,5 млрд грн;
- Львівська область – 1,1 млрд грн;
- Харківська область – 0,9 млрд грн.
Податкові ставки та правила сплати
У ДПСУ нагадали, що обов'язок сплати військового збору поширюється на всі категорії отримувачів доходів за наступними ставками:
Для фізичних осіб-підприємців (ФОП):
- ФОП 1, 2 та 4 групи на єдиному податку: 10% від мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2026). У грошовому еквіваленті це 864,70 грн щомісяця;
- ФОП 3 групи (крім е-резидентів): 1% від отриманого доходу з щоквартальною сплатою;
- ФОП на загальній системі оподаткування: 5% від чистого річного доходу.
Для найманих працівників ставка становить 5% від нарахованої заробітної плати.
Хто звільнений від сплати?
Звільнення від військового збору передбачено для ФОП та самозайнятих осіб, які перебувають на військовій службі за мобілізацією або за контрактом. Пільга діє з першого числа місяця мобілізації (але не раніше 24 лютого 2022 року).
Процедура звільнення відбувається автоматично. Система використовує дані Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів для припинення нарахувань.
Нагадаємо, у 2025 році фінансова підтримка української армії через систему оподаткування вийшла на новий рівень – надходження військового збору склали 163,6 млрд гривень. Це у понад три рази більше, ніж у 2024 році (51,2 млрд грн).