Надходження зросли більш ніж у тричі: торік українці сплатили рекордні 163,6 млрд грн військового збору

У 2025 році фінансова підтримка української армії через систему оподаткування вийшла на новий рівень – надходження військового збору склали 163,6 млрд гривень. Це у понад три рази більше, ніж у 2024 році (51,2 млрд грн).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

"Зростання надходжень пов’язане з дією оновлених норм законодавства та підвищенням ефективності адміністрування податків", — зазначили в ДПСУ.

Найбільші обсяги забезпечили:

Київ – 52,6 млрд грн;

Дніпропетровська область – 18,2 млрд грн;

Львівська область – 12,6 млрд грн;

Харківська область – 10,3 млрд грн.

У податковій наголосили, що військовий збір залишається одним із джерел фінансового забезпечення оборонних спроможностей держави.

Хто і скільки сплачує

Військовий збір сплачують усі категорії платників. Після законодавчих змін 2024–2025 років діють такі основні ставки:

наймані працівники – 5 % від нарахованої заробітної плати;

ФОПи 3-ї групи (крім е-резидентів) – 1 % від отриманого доходу (сплата щоквартально);

ФОПи 1-ї, 2-ї та 4-ї груп – 10 % від мінімальної заробітної плати (800 грн щомісячно у 2025 році);

підприємці на загальній системі – 5 % від чистого річного оподатковуваного доходу;

військовослужбовці та працівники силових структур – 1,5 % з грошового забезпечення.

Хто звільняється від сплати?

Відповідно до Закону України №4505-ІХ, самозайняті особи, які були мобілізовані або уклали контракт на проходження військової служби, звільняються від сплати військового збору на час служби. Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру, діє з першого числа місяця мобілізації.

Нагадаємо, протягом січня – жовтня 2025 року платники податків перерахували до державного бюджету 131,7 млрд гривень військового збору. Цей обсяг надходжень зріс майже в чотири рази, або на 95,1 млрд грн, порівняно з аналогічним періодом минулого року (36,6 млрд грн).