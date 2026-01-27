Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,13

--0,01

EUR

51,06

+0,41

Готівковий курс:

USD

43,20

43,04

EUR

51,31

51,09

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Надходження зросли більш ніж у тричі: торік українці сплатили рекордні 163,6 млрд грн військового збору

Військовий збір
Військовий збір зріс більш ніж у тричі. / Depositphotos

У 2025 році фінансова підтримка української армії через систему оподаткування вийшла на новий рівень – надходження військового збору склали 163,6 млрд гривень. Це у понад три рази більше, ніж у 2024 році (51,2 млрд грн).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

"Зростання надходжень пов’язане з дією оновлених норм законодавства та підвищенням ефективності адміністрування податків", — зазначили в ДПСУ.

Найбільші обсяги забезпечили:

  • Київ – 52,6 млрд грн; 
  • Дніпропетровська область – 18,2 млрд грн; 
  • Львівська область – 12,6 млрд грн; 
  • Харківська область – 10,3 млрд грн.

У податковій наголосили, що військовий збір залишається одним із джерел фінансового забезпечення оборонних спроможностей держави.

Хто і скільки сплачує

Військовий збір сплачують усі категорії платників. Після законодавчих змін 2024–2025 років діють такі основні ставки:

  • наймані працівники – 5 % від нарахованої заробітної плати; 
  • ФОПи 3-ї групи (крім е-резидентів) – 1 % від отриманого доходу (сплата щоквартально); 
  • ФОПи 1-ї, 2-ї та 4-ї груп – 10 % від мінімальної заробітної плати (800 грн щомісячно у 2025 році); 
  • підприємці на загальній системі – 5 % від чистого річного оподатковуваного доходу; 
  • військовослужбовці та працівники силових структур – 1,5 % з грошового забезпечення.

Хто звільняється від сплати?

Відповідно до Закону України №4505-ІХ, самозайняті особи, які були мобілізовані або уклали контракт на проходження військової служби, звільняються від сплати військового збору на час служби. Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру, діє з першого числа місяця мобілізації.

Нагадаємо, протягом січня – жовтня 2025 року платники податків перерахували до державного бюджету 131,7 млрд гривень військового збору. Цей обсяг надходжень зріс майже в чотири рази, або на 95,1 млрд грн, порівняно з аналогічним періодом минулого року (36,6 млрд грн).

Автор:
Тетяна Ковальчук