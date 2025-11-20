За 10 місяців 2025 року українці сплатили 131,7 млрд грн військового збору – майже вчетверо більше, ніж торік

Протягом січня – жовтня 2025 року платники податків перерахували до державного бюджету 131,7 млрд гривень військового збору. Цей обсяг надходжень зріс майже в чотири рази, або на 95,1 млрд грн, порівняно з аналогічним періодом минулого року (36,6 млрд грн).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС.

Зростання надходжень спостерігається у всіх регіонах країни, що є яскравим свідченням високої податкової свідомості громадян та бізнесу, а також активної підтримки обороноздатності держави в умовах війни.

Регіони-лідери

Найбільші суми військового збору сплачено платниками:

міста Києва – 42,4 млрд грн;

Дніпропетровської області – 14,8 млрд грн;

Львівської області – 10,2 млрд грн;

Харківської області – 8,3 млрд грн.

Ключові фактори зростання

Суттєве збільшення надходжень зумовлене кількома важливими факторами:

Підвищення ставки збору до 5 % — відповідно до законодавчих змін, які набули чинності з 1 грудня 2024 року. Зростанням фонду оплати праці та офіційного працевлаштування громадян. Підвищенням рівня податкової дисципліни, зокрема серед підприємців та самозайнятих осіб.

Хто і скільки сплачує

Військовий збір сплачують усі категорії платників. Після законодавчих змін 2024–2025 років діють такі основні ставки:

наймані працівники – 5 % від нарахованої заробітної плати;

ФОПи 3-ї групи (крім е-резидентів) – 1 % від отриманого доходу (сплата щоквартально);

ФОПи 1-ї, 2-ї та 4-ї груп – 10 % від мінімальної заробітної плати (800 грн щомісячно у 2025 році);

підприємці на загальній системі – 5 % від чистого річного оподатковуваного доходу;

військовослужбовці та працівники силових структур – 1,5 % з грошового забезпечення.

Звільнення від сплати для мобілізованих

Відповідно до Закону України №4505-ІХ, самозайняті особи, які були мобілізовані або уклали контракт на проходження військової служби, звільняються від сплати військового збору на час служби. Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру, діє з першого числа місяця мобілізації.

Нагадаємо, за дев’ять місяців 2025 року платники податків України сплатили до державного бюджету майже 116,7 млрд грн військового збору.