Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Наличный курс:

USD

42,28

42,19

EUR

49,04

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За 10 месяцев 2025 года украинцы уплатили 131,7 млрд грн военного сбора – почти в четыре раза больше, чем в прошлом году

гривны
Украинцы уплатили 131,7 млрд грн военного сбора / Shutterstock

В январе-октябре 2025 года налогоплательщики перечислили в государственный бюджет 131,7 млрд гривен военного сбора. Этот объем поступлений вырос почти в четыре раза, или на 95,1 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (36,6 млрд грн).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС.

Рост поступлений наблюдается во всех регионах страны, что является ярким свидетельством высокого налогового сознания граждан и бизнеса, а также активной поддержки обороноспособности государства в условиях войны.

Регионы-лидеры

Наибольшие суммы военного сбора уплачены плательщиками:

  • города Киева – 42,4 млрд грн; 
  • Днепропетровской области – 14,8 млрд грн; 
  • Львовской области – 10,2 млрд грн; 
  • Харьковской области – 8,3 млрд. грн.

Ключевые факторы роста

Существенное увеличение поступлений обусловлено несколькими важными факторами:

  1. Повышение ставки сбора до 5% — в соответствии с законодательными изменениями, вступившими в силу 1 декабря 2024 года.
  2. Рост фонда оплаты труда и официального трудоустройства граждан.
  3. Повышением уровня налоговой дисциплины, в частности, среди предпринимателей и самозанятых лиц.

Кто и сколько платит

Военный сбор платят все категории плательщиков. После законодательных изменений 2024-2025 годов действуют следующие основные ставки:

  • наемные работники – 5% от начисленной заработной платы;
  • ФЛП 3-й группы (кроме е-резидентов) – 1% от полученного дохода (уплата ежеквартально);
  • ФЛП 1-й, 2-й и 4-й групп – 10% от минимальной заработной платы (800 грн ежемесячно в 2025 году);
  • предприниматели на общей системе – 5% от чистого годового налогооблагаемого дохода;
  • военнослужащие и работники силовых структур – 1,5% от денежного довольствия.

Освобождение от уплаты для мобилизованных

Согласно Закону Украины №4505-ІХ, самозанятые лица, мобилизованные или заключившие контракт на прохождение военной службы, освобождаются от уплаты военного сбора на время службы. Увольнение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра, действует с первого числа месяца мобилизации.

Напомним, за девять месяцев 2025 года налогоплательщики Украины уплатили в государственный бюджет почти 116,7 млрд грн военного сбора.

Автор:
Татьяна Ковальчук