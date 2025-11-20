За 10 месяцев 2025 года украинцы уплатили 131,7 млрд грн военного сбора – почти в четыре раза больше, чем в прошлом году

В январе-октябре 2025 года налогоплательщики перечислили в государственный бюджет 131,7 млрд гривен военного сбора. Этот объем поступлений вырос почти в четыре раза, или на 95,1 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (36,6 млрд грн).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС.

Рост поступлений наблюдается во всех регионах страны, что является ярким свидетельством высокого налогового сознания граждан и бизнеса, а также активной поддержки обороноспособности государства в условиях войны.

Регионы-лидеры

Наибольшие суммы военного сбора уплачены плательщиками:

города Киева – 42,4 млрд грн;

Днепропетровской области – 14,8 млрд грн;

Львовской области – 10,2 млрд грн;

Харьковской области – 8,3 млрд. грн.

Ключевые факторы роста

Существенное увеличение поступлений обусловлено несколькими важными факторами:

Повышение ставки сбора до 5% — в соответствии с законодательными изменениями, вступившими в силу 1 декабря 2024 года. Рост фонда оплаты труда и официального трудоустройства граждан. Повышением уровня налоговой дисциплины, в частности, среди предпринимателей и самозанятых лиц.

Кто и сколько платит

Военный сбор платят все категории плательщиков. После законодательных изменений 2024-2025 годов действуют следующие основные ставки:

наемные работники – 5% от начисленной заработной платы;

ФЛП 3-й группы (кроме е-резидентов) – 1% от полученного дохода (уплата ежеквартально);

ФЛП 1-й, 2-й и 4-й групп – 10% от минимальной заработной платы (800 грн ежемесячно в 2025 году);

предприниматели на общей системе – 5% от чистого годового налогооблагаемого дохода;

военнослужащие и работники силовых структур – 1,5% от денежного довольствия.

Освобождение от уплаты для мобилизованных

Согласно Закону Украины №4505-ІХ, самозанятые лица, мобилизованные или заключившие контракт на прохождение военной службы, освобождаются от уплаты военного сбора на время службы. Увольнение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра, действует с первого числа месяца мобилизации.

Напомним, за девять месяцев 2025 года налогоплательщики Украины уплатили в государственный бюджет почти 116,7 млрд грн военного сбора.