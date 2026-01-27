Запланована подія 2

Поступления выросли более чем в три раза: в прошлом году украинцы заплатили рекордные 163,6 млрд грн военного сбора

Военный сбор
Военный сбор вырос более чем в три раза. / Depositphotos

В 2025 году финансовая поддержка украинской армии через систему налогообложения вышла на новый уровень – поступления военного сбора составили 163,6 млрд гривен. Это более чем в три раза больше, чем в 2024 году (51,2 млрд грн).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

"Рост поступлений связан с действием обновленных норм законодательства и повышением эффективности администрирования налогов", - отметили в ГНСУ.

Наибольшие объемы обеспечили:

  • Киев – 52,6 млрд грн;
  • Днепропетровская область – 18,2 млрд грн;
  • Львовская область – 12,6 млрд грн;
  • Харьковская область – 10,3 млрд. грн.

В налоговой отметили, что в военный сбор остается одним из источников финансового обеспечения оборонных возможностей государства.

Кто и сколько платит

Военный сбор платят все категории плательщиков. После законодательных изменений 2024-2025 годов действуют следующие основные ставки:

  • наемные работники – 5% от начисленной заработной платы;
  • ФЛП 3-й группы (кроме е-резидентов) – 1% от полученного дохода (уплата ежеквартально);
  • ФЛП 1-й, 2-й и 4-й групп – 10% от минимальной заработной платы (800 грн ежемесячно в 2025 году);
  • предприниматели на общей системе – 5% от чистого годового налогооблагаемого дохода;
  • военнослужащие и работники силовых структур – 1,5% от денежного довольствия.

Кто освобождается от уплаты?

Согласно Закону Украины №4505-ІХ, самозанятые лица, мобилизованные или заключившие контракт на прохождение военной службы, освобождаются от уплаты военного сбора на время службы. Увольнение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра, действует с первого числа месяца мобилизации.

Напомним, в течение января – октября 2025 года налогоплательщики перечислили в государственный бюджет 131,7 млрд гривен военного сбора. Этот объем поступлений вырос почти в четыре раза, или на 95,1 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (36,6 млрд грн).

Автор:
Татьяна Ковальчук