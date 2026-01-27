- Категория
Поступления выросли более чем в три раза: в прошлом году украинцы заплатили рекордные 163,6 млрд грн военного сбора
В 2025 году финансовая поддержка украинской армии через систему налогообложения вышла на новый уровень – поступления военного сбора составили 163,6 млрд гривен. Это более чем в три раза больше, чем в 2024 году (51,2 млрд грн).
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
"Рост поступлений связан с действием обновленных норм законодательства и повышением эффективности администрирования налогов", - отметили в ГНСУ.
Наибольшие объемы обеспечили:
- Киев – 52,6 млрд грн;
- Днепропетровская область – 18,2 млрд грн;
- Львовская область – 12,6 млрд грн;
- Харьковская область – 10,3 млрд. грн.
В налоговой отметили, что в военный сбор остается одним из источников финансового обеспечения оборонных возможностей государства.
Кто и сколько платит
Военный сбор платят все категории плательщиков. После законодательных изменений 2024-2025 годов действуют следующие основные ставки:
- наемные работники – 5% от начисленной заработной платы;
- ФЛП 3-й группы (кроме е-резидентов) – 1% от полученного дохода (уплата ежеквартально);
- ФЛП 1-й, 2-й и 4-й групп – 10% от минимальной заработной платы (800 грн ежемесячно в 2025 году);
- предприниматели на общей системе – 5% от чистого годового налогооблагаемого дохода;
- военнослужащие и работники силовых структур – 1,5% от денежного довольствия.
Кто освобождается от уплаты?
Согласно Закону Украины №4505-ІХ, самозанятые лица, мобилизованные или заключившие контракт на прохождение военной службы, освобождаются от уплаты военного сбора на время службы. Увольнение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра, действует с первого числа месяца мобилизации.
Напомним, в течение января – октября 2025 года налогоплательщики перечислили в государственный бюджет 131,7 млрд гривен военного сбора. Этот объем поступлений вырос почти в четыре раза, или на 95,1 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (36,6 млрд грн).