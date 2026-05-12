США ввели санкции против сети поставок иранской нефти в Китай

В преддверии официального визита президента Дональда Трампа в Пекин правительство США объявило о введении санкций против трех физических лиц и девяти компаний. Их обвиняют в содействии незаконным продажам иранской нефти Китайской Народной Республике.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Минфин США.

По данным Управления по контролю за иностранными активами, санкционный список пополнили организации, которые помогали Корпусу стражей исламской революции обходить ограничения. Иран использовал сеть подставных фирм в оффшорных зонах, чтобы скрыть происхождение нефти и направить прибыль на разработку оружия и поддержку террористических группировок.

География ограничений и финансовые схемы

Новый пакет санкций охватывает компании из разных юрисдикций, что свидетельствует о разветвленности иранских логистических сетей:

Компании: под ограничения попали четыре фирмы из Гонконга, четыре из ОАЭ и одна из Омана.

Физические лица: санкции наложены на троих граждан Ирана, работающих в нефтяной компании «Шахид Пурджафари» и координирующих расчеты через турецких посредников.

Турецкий следует: по данным Минфина, платежи проходили через компанию Golden Globe, которая обеспечивает КСИР доходами на сотни миллионов долларов ежегодно.

Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что администрация Трампа и дальше будет использовать санкции, чтобы лишить Тегеран ресурсов для ядерной программы и финансирования прокси-сил в регионе.

Политический контекст: санкции перед встречей лидеров

Введение этих ограничений имеет важное дипломатическое значение, поскольку они появились непосредственно перед встречей Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином. Американская сторона рассчитывает убедить Китай помочь в урегулировании кризиса вокруг Ирана, в частности в вопросе разблокирования Ормузского пролива, критически важного для мировой торговли нефтью.

Напомним, ранее США ударили санкциями по каналам поставки компонентов для иранских беспилотников. Тогда Министерство финансов США объявило о пакете ограничений против сетей, которые обеспечивали иранские программы по производству баллистических ракет и БПЛА. Это произошло на фоне роста напряженности, когда Иран фактически взял под контроль нефтяной экспорт через Ормузский пролив, что создало дополнительные риски для глобальной энергетической безопасности.