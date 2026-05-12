США запровадили санкції проти мережі постачання іранської нафти до Китаю

Напередодні офіційного візиту президента Дональда Трампа до Пекіна уряд США оголосив про запровадження санкцій проти трьох фізичних осіб та дев’яти компаній. Їх звинувачують у сприянні незаконному продажу іранської нафти Китайській Народній Республіці.

За даними Управління контролю за іноземними активами, санкційний список поповнили організації, які допомагали Корпусу вартових ісламської революції обходити обмеження. Іран використовував мережу підставних фірм в офшорних зонах, аби приховати походження нафти та спрямувати прибутки на розробку зброї та підтримку терористичних угруповань.

Географія обмежень та фінансові схеми

Новий пакет санкцій охоплює компанії з різних юрисдикцій, що свідчить про розгалуженість іранських логістичних мереж:

Компанії: під обмеження потрапили чотири фірми з Гонконгу, чотири — з ОАЕ та одна з Оману.

Фізичні особи: санкції накладено на трьох громадян Ірану, які працюють у нафтовій компанії «Шахід Пурджафарі» та координують розрахунки через турецьких посередників.

Турецький слід: за даними Мінфіну, платежі проходили через компанію Golden Globe, яка забезпечує КВІР доходами на сотні мільйонів доларів щорічно.

Міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що адміністрація Трампа і надалі використовуватиме санкції, аби позбавити Тегеран ресурсів для ядерної програми та фінансування проксі-сил у регіоні.

Політичний контекст: санкції перед зустріччю лідерів

Запровадження цих обмежень має важливе дипломатичне значення, оскільки вони з'явилися безпосередньо перед зустріччю Дональда Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Американська сторона розраховує переконати Китай допомогти у врегулюванні кризи навколо Ірану, зокрема у питанні розблокування Ормузької протоки, яка є критично важливою для світової торгівлі нафтою.

Нагадаємо, раніше США вдарили санкціями по каналах постачання компонентів для іранських безпілотників. Тоді Міністерство фінансів США оголосило про пакет обмежень проти мереж, що забезпечували іранські програми з виробництва балістичних ракет та БпЛА. Це відбулося на тлі зростання напруженості, коли Іран фактично взяв під контроль нафтовий експорт через Ормузьку протоку, що створило додаткові ризики для глобальної енергетичної безпеки.