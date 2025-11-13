Кудрицький розповів, як Галущенко намагався встановити контроль над "Укренерго"

Колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ексміністр енергетики Герман Галущенко намагався встановити контроль над компанією для призначення "лояльних людей" на ключові посади.

Як пише Delo.ua, про це Кудрицький сказав в інтерв'ю BBC.

За його словами, він відмовився призначити в "Укренерго" ставлеників ексміністра Галущенка, які не відповідали вимогам доброчесності та професійності.

"Характер того впливу, який Герман Галущенко хотів поширити на "Укренерго", не був ніяк пов'язаний зі збільшенням стійкості енергосистеми чи з її тіснішим об'єднанням з європейською енергосистемою. А саме це є критично важливим для України в час війни.Тобто це було пов'язано виключно з призначенням лояльних Галущенку людей із сумнівними професійними та людськими цінностями на певні посади в "Укренерго"", - заявив Кудрицький.

Він додав, що це, зокрема, призначення в департамент безпеки, який перевіряє підрядників, директора із закупівель. При цьому кандидатури, яких пропонували, на думку Кудрицького, несли величезні ризики, пов'язані з можливими корупційними діями, тому він всі ці пропозиції відкидав.

Серед них — колишній співробітник СБУ, який, за словами Кудрицького, раніше працював у структурі, пов'язаній з ексголовою СБУ Леонідом Деркачем, батьком колишнього депутата Верховної Ради, а нині сенатором РФ Андрія Деркача.

Кудрицький вважає Галущенка причетним до справи проти нього

Також Кудрицький назвав кримінальну справу проти нього політичною та вважає, що підозра, яку йому оголосили, була ідеєю Галущенка, реалізованою за допомогою Офісу президента.

"Я думаю, і Галущенко, і ОП мали докласти руку до цієї справи. Я в цьому впевнений. Без ОП не могло обійтися, тому що для фальсифікації такої справи необхідно скоординувати діяльність кількох інституцій: ДБР, Печерського суду, знаменитого своїми неоднозначними рішеннями, та Офісу генпрокурора. Галущенко, думаю, не мав би такого ресурсу, щоб все це скоординувати й поставити такі завдання всім цим інституціям. Це міг зробити тільки ОП, тому я думаю, що ініціатива походила звідти", - заявив колишній очільник "Укренерго".

28 жовтня ДБР на Львівщині затримало Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами держпідприємства.

Зо жовтня за колишнього керівника "Укренерго" внесли заставу у розмірі 13,7 млн гривень і він вийшов з-під варти.

Про корупцію в енергетиці

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

(на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон); ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

(Рокет); виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

(Тенор); ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Всіх фігурантам справи, крім Міндіча та Цукермана, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи.

На тлі новин і підозри у корупційній схемі міністерка енергетики Світлана Гринчук і міністр юстиції, який раніше очолював Міненерго, Герман Галущенко подали заяви про звільнення.