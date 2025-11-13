Кудрицкий рассказал, как Галущенко пытался установить контроль над "Укрэнерго"

Бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что экс-министр энергетики Герман Галущенко пытался установить контроль над компанией для назначения "лояльных людей" на ключевые должности.

Как пишет Delo.ua, об этом Кудрицкий сказал в интервью BBC.

По его словам, он отказался назначить в "Укрэнерго" ставленников эксминистра Галущенко, которые не отвечали требованиям добродетели и профессионализма.

"Характер того влияния, который Герман Галущенко хотел распространить на "Укрэнерго", не был никак связан с увеличением устойчивости энергосистемы или с ее более тесным объединением с европейской энергосистемой. А именно это является критически важным для Украины во время войны. То есть это было связано исключительно с назначением лояльных. должности в "Укрэнерго"", – заявил Кудрицкий.

Он добавил, что это, в частности, назначение в департамент безопасности, который проверяет подрядчиков, директора по закупкам. При этом кандидатуры, предлагаемые, по мнению Кудрицкого, несли огромные риски, связанные с возможными коррупционными действиями, поэтому он все эти предложения отвергал.

Среди них бывший сотрудник СБУ, который, по словам Кудрицкого, ранее работал в структуре, связанной с экспредседателем СБУ Леонидом Деркачем, отцом бывшего депутата Верховной Рады, а ныне сенатором РФ Андрея Деркача .

Кудрицкий считает Галущенко причастным к делу против него

Также Кудрицкий назвал уголовное дело против него политическим и считает, что объявленное ему подозрение было идеей Галущенко, реализованной с помощью Офиса президента.

"Я думаю, и Галущенко, и ОП должны были приложить руку к этому делу. Я в этом уверен. Без ОП не могло обойтись, потому что для фальсификации такого дела необходимо скоординировать деятельность нескольких институций: ГБР, Печерского суда, знаменитого своими неоднозначными решениями, и Офису генпрокурора, Галущенко. и поставить такие задачи всем этим институтам. Это мог сделать только ОП, поэтому я думаю, что инициатива происходила оттуда", - заявил бывший глава "Укрэнерго".

28 октября ГБР во Львовской области задержало Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами госпредприятия.

30 октября при бывшем руководителе "Укрэнерго" внесли залог в размере 13,7 млн гривен и он вышел из-под стражи.

О коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

(на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон ); экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (рокет);

(рокет); исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (тенор);

(тенор); еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко (решик), Леся Устименко и Людмила Зорина .

Всех фигурантам дела, кроме Миндича и Цукермана, Высший антикоррупционный суд избрал меры предосторожности.

На фоне новостей и подозрения в коррупционной схеме министр энергетики Светлана Гринчук и ранее возглавлявший Минэнерго министр юстиции Герман Галущенко подали заявления об увольнении.