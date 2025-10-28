Бывшего главу "Укрэнерго" Кудрицкого задержали во Львовской области: в чем его подозревают

Государственное бюро расследований во Львовской области задержало бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Его вместе с львовским бизнесменом подозревают в мошенническом завладении средствами госпредприятия на десятки миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Детали дела

По данным следствия, организовал схему львовский бизнесмен, которого ДБР уже ранее разоблачило на закупке некачественной одежды для нужд ВСУ более чем на 1 млрд гривен.

В ГБР утверждают, что в 2018 году, во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем, Кудрицкий вступил в сговор с представителями частной компании. В то время он занимал должность заместителя директора по инвестициям ГП "НЭК "Укрэнерго".

По результатам закупок между сторонами было заключено два договора на общую сумму более 68 млн. грн. После этого государственное предприятие перечислило подрядчику более 13,7 млн. грн. авансовых платежей, которые подозреваемые присвоили без намерения выполнять взятые на себя обязательства.

Следствие также установило факты подделки документов, которые подавались для государственной регистрации юридического лица, которое использовалось в преступной схеме.

Львовскому бизнесмену сообщено о подозрении в организации мошенничества, подлоге документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Как рассказали собеседники "Украинской правды", речь идет о бизнесмене Игоре Гринкевиче, который сейчас находится в СИЗО.

Сообщается, что Кудрицкий задержан по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следователи ГБР готовят ходатайство в суд об избрании экс-чиновнику "Укрэнерго" меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, еще 21 октября к Кудрицкому пришли с обысками работники ГБР. Тогда бывший глава "Укрэнерго" заявил о политическом подтексте дела.

Увольнение Кудрицкого

Напомним, 30 августа 2024 года на Ставке главнокомандующего было озвучено требование об увольнении председателя правления НЭК "Укрэнерго Владимира Кудрицкого".

2 сентября набсовет "Укрэнерго" провел внеочередное заседание по инициативе Кудрицкого, который представил отчет по обеспечению защиты объектов высоковольтной сети во время российских атак и ситуации вокруг компании в публичной плоскости. Во время заседания большинство членов наблюдательного совета приняли решение о досрочном прекращение полномочий Владимира Кудрицкого как председателя правления "Укрэнерго" с согласия сторон.

Добавим, что из-за увольнения Кудрицкого в отставку решили подать председатель наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниель Доббени и член наблюдательного совета Педер Андреас.